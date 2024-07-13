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В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T18:45

2024-07-13T18:45

2024-07-13T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Уточняется, что трассу в объезд МДЦ "Артек" построят в качестве пилотного проекта для опробования новых технологий. Планируется, что работы начнутся в августе текущего года, в планах на конец 2025 года – открыть рабочее движение, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.Проект спроектирован и будет построен за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта запланировано 934 млн рублей.Протяженность основного участка трассы составляет почти два километра, дорога будет двухполосной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скоростиНа восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуСколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

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крым, юбк, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, мдц "артек", наука и технологии, новости крыма, логистика