https://crimea.ria.ru/20240713/v-krymu-vpervye-postroyat-trassu-s-pomoschyu-tsifrovykh-tekhnologiy-1138833512.html
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T18:45
2024-07-13T18:45
2024-07-13T18:45
ситуация на дорогах крыма
крым
юбк
ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
дороги крыма
мдц "артек"
наука и технологии
новости крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138833401_162:0:1259:617_1920x0_80_0_0_e0e45cd9b15610a3535f5f8dc6f7d8fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Уточняется, что трассу в объезд МДЦ "Артек" построят в качестве пилотного проекта для опробования новых технологий. Планируется, что работы начнутся в августе текущего года, в планах на конец 2025 года – открыть рабочее движение, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.Проект спроектирован и будет построен за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта запланировано 934 млн рублей.Протяженность основного участка трассы составляет почти два километра, дорога будет двухполосной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скоростиНа восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуСколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
крым
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138833401_299:0:1122:617_1920x0_80_0_0_5b7bd7f57f0a7851a1c160473dfb3707.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, юбк, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, мдц "артек", наука и технологии, новости крыма, логистика
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
В объезд "Артека" построят первую в Крыму дорогу с помощью цифрового моделирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Уточняется, что трассу в объезд МДЦ "Артек" построят в качестве пилотного проекта для опробования новых технологий. Планируется, что работы начнутся в августе текущего года, в планах на конец 2025 года – открыть рабочее движение, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.
"Информационное моделирование позволяет повысить качество проектирования, снизить риски возникновения проектных коллизий, более точно рассчитать объемы работ и сметную стоимость строительства. Применение технологий информационного моделирования осуществлено в условиях горного рельефа и необходимости строительства моста через водный объект и массивных подпорных стен", - уточняется в Telegram-канале.
Проект спроектирован и будет построен за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта запланировано 934 млн рублей.
Протяженность основного участка трассы составляет почти два километра, дорога будет двухполосной.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: