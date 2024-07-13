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В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий
По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T18:45
2024-07-13T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Уточняется, что трассу в объезд МДЦ "Артек" построят в качестве пилотного проекта для опробования новых технологий. Планируется, что работы начнутся в августе текущего года, в планах на конец 2025 года – открыть рабочее движение, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.Проект спроектирован и будет построен за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта запланировано 934 млн рублей.Протяженность основного участка трассы составляет почти два километра, дорога будет двухполосной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скоростиНа восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуСколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
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крым, юбк, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, мдц "артек", наука и технологии, новости крыма, логистика
В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

В объезд "Артека" построят первую в Крыму дорогу с помощью цифрового моделирования

18:45 13.07.2024
 
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"В объезд "Артека" построят первую в Крыму дорогу с помощью цифрового моделирования
В объезд Артека построят первую в Крыму дорогу с помощью цифрового моделирования
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. По первой в Крыму автомобильной дороге, спроектированной при помощи технологий информационного моделирования, получено положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Уточняется, что трассу в объезд МДЦ "Артек" построят в качестве пилотного проекта для опробования новых технологий. Планируется, что работы начнутся в августе текущего года, в планах на конец 2025 года – открыть рабочее движение, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.
"Информационное моделирование позволяет повысить качество проектирования, снизить риски возникновения проектных коллизий, более точно рассчитать объемы работ и сметную стоимость строительства. Применение технологий информационного моделирования осуществлено в условиях горного рельефа и необходимости строительства моста через водный объект и массивных подпорных стен", - уточняется в Telegram-канале.
Проект спроектирован и будет построен за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", на реализацию объекта запланировано 934 млн рублей.
Протяженность основного участка трассы составляет почти два километра, дорога будет двухполосной.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымЮБКРемонт и строительство дорог в КрымуСлужба автомобильных дорог Республики КрымДороги КрымаМДЦ "Артек"Наука и технологииНовости КрымаЛогистика
 
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