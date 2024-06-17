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Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник
Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник
Специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T21:14
2024-06-17T19:46
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Об этом сообщили в Минобороны.Новый дрон работает на отечественном программном обеспечении, способен перевозить груз массой до 200 килограммов. Так, если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то теперь "Перун" сделает это за один перелет, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Кроме того, у этой разработки также имеются боевые возможности. Российские военнослужащие смонтировали на "Перуне" установку ПТРК с управляемой ракетой и произвели выстрелы: сначала с земли, а затем и в воздухе. Корректировка ракеты происходит при помощи пульта дистанционного управления.Разработчики планируют монтировать на дрон еще пулемет и установку для запуска неуправляемых авиаракет. Такой дрон найдет применение в каждом подразделении на различных участках фронта, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУУчения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости, новости сво
Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник

Бойцы группировки "Днепр" создали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун"

21:14 17.06.2024
 
© Министерство обороны РФБойцы группировки "Днепр" создали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун"
Бойцы группировки Днепр создали уникальный ударно-транспортный беспилотник Перун
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Об этом сообщили в Минобороны.

"Оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага десантные группы. Сегодня все это может выполнить один аппарат – новейшая разработка специалистов группировки войск "Днепр" – ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат "Перун", – говорится в сообщении.

Новый дрон работает на отечественном программном обеспечении, способен перевозить груз массой до 200 килограммов. Так, если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то теперь "Перун" сделает это за один перелет, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Кроме того, у этой разработки также имеются боевые возможности. Российские военнослужащие смонтировали на "Перуне" установку ПТРК с управляемой ракетой и произвели выстрелы: сначала с земли, а затем и в воздухе. Корректировка ракеты происходит при помощи пульта дистанционного управления.
Разработчики планируют монтировать на дрон еще пулемет и установку для запуска неуправляемых авиаракет. Такой дрон найдет применение в каждом подразделении на различных участках фронта, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"НовостиНовости СВО
 
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