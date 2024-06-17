https://crimea.ria.ru/20240617/boytsy-gruppirovki-dnepr-razrabotali-unikalnyy-bespilotnik-1138172871.html

Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник

Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник

Специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T21:14

2024-06-17T21:14

2024-06-17T19:46

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/11/1138175414_420:0:2240:1024_1920x0_80_0_0_e96e537a1be2e33b161e6703187afe5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Специалисты группировки войск "Днепр" разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник "Перун", который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции. Об этом сообщили в Минобороны.Новый дрон работает на отечественном программном обеспечении, способен перевозить груз массой до 200 килограммов. Так, если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то теперь "Перун" сделает это за один перелет, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Кроме того, у этой разработки также имеются боевые возможности. Российские военнослужащие смонтировали на "Перуне" установку ПТРК с управляемой ракетой и произвели выстрелы: сначала с земли, а затем и в воздухе. Корректировка ракеты происходит при помощи пульта дистанционного управления.Разработчики планируют монтировать на дрон еще пулемет и установку для запуска неуправляемых авиаракет. Такой дрон найдет применение в каждом подразделении на различных участках фронта, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУУчения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости, новости сво