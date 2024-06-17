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Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T15:48
2024-06-17T15:48
владимир сальдо
новости
херсонская область
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Рельеф местности предстоящих боев специфический: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом, отметил он. При этом вес снаряжения, которое несет каждый боец, около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов."Учения показали – морпехи к форсированию Днепра готовы!" – выразил уверенность Сальдо.Ранее в Минобороны России сообщили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, новости, херсонская область, учения, армия и флот
Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины

Учения по высадке десанта прошли на черноморском побережье в Херсонской области

15:48 17.06.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУчения по высадке десанта прошли на черноморском побережье в Херсонской области
Учения по высадке десанта прошли на черноморском побережье в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближенных к обстановке в дельте Днепра на Херсонском направлении", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Рельеф местности предстоящих боев специфический: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом, отметил он. При этом вес снаряжения, которое несет каждый боец, около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов.
"Учения показали – морпехи к форсированию Днепра готовы!" – выразил уверенность Сальдо.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
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Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
 
Владимир СальдоНовостиХерсонская областьУченияАрмия и флот
 
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