Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
Учения по высадке десанта прошли на черноморском побережье в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУчения по высадке десанта прошли на черноморском побережье в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближенных к обстановке в дельте Днепра на Херсонском направлении", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Рельеф местности предстоящих боев специфический: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом, отметил он. При этом вес снаряжения, которое несет каждый боец, около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов.
"Учения показали – морпехи к форсированию Днепра готовы!" – выразил уверенность Сальдо.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Читайте также на РИА Новости Крым: