https://crimea.ria.ru/20240617/ucheniya-morpekhov-po-vysadke-desanta-proshli-na-poberezhe-khersonschiny-1138168540.html

Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины

Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины

Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T15:48

2024-06-17T15:48

2024-06-17T15:48

владимир сальдо

новости

херсонская область

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Рельеф местности предстоящих боев специфический: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом, отметил он. При этом вес снаряжения, которое несет каждый боец, около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов."Учения показали – морпехи к форсированию Днепра готовы!" – выразил уверенность Сальдо.Ранее в Минобороны России сообщили, что в Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, учения, армия и флот