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В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг
В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг
Руководство НАТО на данный момент не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни для одного из членов альянса, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T16:07
2024-07-10T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Руководство НАТО на данный момент не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни для одного из членов альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, "российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине". При этом, утверждает он, что альянс "сталкивается с кибератаками и актами саботажа".Генсек Североатлантического альянса также подтвердил, что США повысили уровень готовности ряда своих баз, отметив в то же время, что "это должна комментировать американская сторона".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Заявления некоторых западных политиков и высокопоставленных военных о том, что Москва якобы планирует напасть на одну из европейских стран-членов блока, российский лидер назвал "бредом" и "полной чушью". Цель таких заявлений, по словам Путина, – запугать собственное население, чтобы выбивать из них деньги на военные расходы.
https://crimea.ria.ru/20240710/bayden-poobeschal-postavit-kievu-strategicheskie-sistemy-pvo-1138727191.html
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йенс столтенберг, нато, политика, новости, в мире
В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг

НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России – Столтенберг

16:07 10.07.2024 (обновлено: 16:09 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Руководство НАТО на данный момент не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни для одного из членов альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Столтенберга, "российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине". При этом, утверждает он, что альянс "сталкивается с кибератаками и актами саботажа".
Генсек Североатлантического альянса также подтвердил, что США повысили уровень готовности ряда своих баз, отметив в то же время, что "это должна комментировать американская сторона".
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Заявления некоторых западных политиков и высокопоставленных военных о том, что Москва якобы планирует напасть на одну из европейских стран-членов блока, российский лидер назвал "бредом" и "полной чушью". Цель таких заявлений, по словам Путина, – запугать собственное население, чтобы выбивать из них деньги на военные расходы.
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