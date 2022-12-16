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Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика
Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика
41-летний житель Бахчисарайского района приговорен к пяти годам колонии строго режима за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T13:37
2022-12-16T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. 41-летний житель Бахчисарайского района приговорен к пяти годам колонии строго режима за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Порнография за деньги"15 мая подсудимый познакомился на автомобильной парковке у одного из торговых центров Севастополя с 13-летним подростком и разговаривал с ним на сексуальные темы. Затем вел с мальчиком переписку в социальной сети, предложив ему за денежное вознаграждение прислать фотографии порнографического содержания", — уточнили детали дела в пресс-службе.Сразу две статьиПротивоправные действия удалось пресечь после того, как о них сообщил сам подросток. Следствие собрало достаточные доказательства, сам обвиняемый признался в содеянном. Он признан виновным сразу по двум статьям — за развратные действия в отношении ребенка и фотосъемку несовершеннолетнего для изготовления порнографии, и приговорен судом к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее джанкойский педофил получил 12 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступленийКрымчанин осужден за сбор детской порнографииПенсионер из Феодосии пойдет под суд за развращение детей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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суды крыма, крымский следком, общество, происшествия, новости, новости крыма
Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика

Житель Крыма сядет на пять лет за развратные действия по отношению к подростку

13:37 16.12.2022 (обновлено: 13:39 16.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. 41-летний житель Бахчисарайского района приговорен к пяти годам колонии строго режима за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.

Порнография за деньги

"15 мая подсудимый познакомился на автомобильной парковке у одного из торговых центров Севастополя с 13-летним подростком и разговаривал с ним на сексуальные темы. Затем вел с мальчиком переписку в социальной сети, предложив ему за денежное вознаграждение прислать фотографии порнографического содержания", — уточнили детали дела в пресс-службе.

Сразу две статьи

Противоправные действия удалось пресечь после того, как о них сообщил сам подросток. Следствие собрало достаточные доказательства, сам обвиняемый признался в содеянном. Он признан виновным сразу по двум статьям — за развратные действия в отношении ребенка и фотосъемку несовершеннолетнего для изготовления порнографии, и приговорен судом к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее джанкойский педофил получил 12 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.
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