https://crimea.ria.ru/20221216/zhitel-kryma-poluchil-5-let-kolonii-za-razvraschenie-13-letnego-malchika-1125937250.html

Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика

Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика

41-летний житель Бахчисарайского района приговорен к пяти годам колонии строго режима за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T13:37

2022-12-16T13:37

2022-12-16T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. 41-летний житель Бахчисарайского района приговорен к пяти годам колонии строго режима за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Порнография за деньги"15 мая подсудимый познакомился на автомобильной парковке у одного из торговых центров Севастополя с 13-летним подростком и разговаривал с ним на сексуальные темы. Затем вел с мальчиком переписку в социальной сети, предложив ему за денежное вознаграждение прислать фотографии порнографического содержания", — уточнили детали дела в пресс-службе.Сразу две статьиПротивоправные действия удалось пресечь после того, как о них сообщил сам подросток. Следствие собрало достаточные доказательства, сам обвиняемый признался в содеянном. Он признан виновным сразу по двум статьям — за развратные действия в отношении ребенка и фотосъемку несовершеннолетнего для изготовления порнографии, и приговорен судом к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее джанкойский педофил получил 12 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступленийКрымчанин осужден за сбор детской порнографииПенсионер из Феодосии пойдет под суд за развращение детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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