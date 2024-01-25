https://crimea.ria.ru/20240125/sevastopol-gotovitsya-k-vozmozhnym-podtopleniyam-1134457215.html

Севастополь готовится к возможным подтоплениям

Севастополь готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Севастополь готовится к возможным подтоплениям

На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T15:50

2024-01-25T15:50

2024-01-25T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки."В случае происшествий – звоните по номеру 101 или 112", – напомнил губернатор.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм идет на КрымУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крымская погода, крым, новости крыма, реки крыма, севприроднадзор