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Севастополь готовится к возможным подтоплениям
Севастополь готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Севастополь готовится к возможным подтоплениям
На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:50
2024-01-25T15:50
2024-01-25T15:50
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки."В случае происшествий – звоните по номеру 101 или 112", – напомнил губернатор.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм идет на КрымУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, крымская погода, крым, новости крыма, реки крыма, севприроднадзор
Севастополь готовится к возможным подтоплениям
Развожаев предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января ночью и днем дожди. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок", – предупредил губернатор.
Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.
Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки.
"В случае происшествий – звоните по номеру 101 или 112", – напомнил губернатор.
Республиканский главк МЧС ранее сообщил
о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков
в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов
на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий
, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
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