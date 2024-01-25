Рейтинг@Mail.ru
Севастополь готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240125/sevastopol-gotovitsya-k-vozmozhnym-podtopleniyam-1134457215.html
Севастополь готовится к возможным подтоплениям
Севастополь готовится к возможным подтоплениям - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Севастополь готовится к возможным подтоплениям
На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:50
2024-01-25T15:50
михаил развожаев
севастополь
крымская погода
крым
новости крыма
реки крыма
севприроднадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134348688_0:338:960:878_1920x0_80_0_0_d7baa9f187e56ccb6957c521e191a0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки."В случае происшествий – звоните по номеру 101 или 112", – напомнил губернатор.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм идет на КрымУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134348688_0:248:960:968_1920x0_80_0_0_ec6f040570d03329e4ee41d25c26c842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, крымская погода, крым, новости крыма, реки крыма, севприроднадзор
Севастополь готовится к возможным подтоплениям

Развожаев предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений

15:50 25.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
В Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января ночью и днем дожди. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок", – предупредил губернатор.

Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.
Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки.
"В случае происшествий – звоните по номеру 101 или 112", – напомнил губернатор.
Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный шторм идет на Крым
Угрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти
Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
 
Михаил РазвожаевСевастопольКрымская погодаКрымНовости КрымаРеки КрымаСевприроднадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
16:55Суд обязал Трепову* заплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте
16:27В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи
16:18Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства
15:50Севастополь готовится к возможным подтоплениям
15:31Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"
15:17Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек
15:02Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
14:43ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении
14:18В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"
13:55"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
13:29Какие льготы на подключение газа действуют в Крыму
13:04В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов
12:40Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
12:36В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
12:27Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе
12:02Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
11:48Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге
11:41Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
11:02Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
Лента новостейМолния