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Снежный шторм идет на Крым - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Снежный шторм идет на Крым
Снежный шторм идет на Крым - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Снежный шторм идет на Крым
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с ветром и гололеда. Об этом предупредили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с ветром и гололеда. Об этом предупредили в МЧС республики.Возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Не исключены подтопления территорий, добавили в ведомстве."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - обратили внимание граждан в МЧС.Кроме того, стоит помнить о том, что в таких погодных условиях необходимо держаться подальше от пирсов и берегоукрепительных сооружений.
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, новости крыма, безопасность
Снежный шторм идет на Крым

Сильный снег с ветром и гололедом ожидается в Крыму в ближайшие три дня

11:52 24.01.2024 (обновлено: 11:53 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с ветром и гололеда. Об этом предупредили в МЧС республики.
"В связи с прохождением фронтальных разделов днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Юго-западный ветер поменяется на северо-западный со скоростью 15-20 м/с", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Не исключены подтопления территорий, добавили в ведомстве.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - обратили внимание граждан в МЧС.
Кроме того, стоит помнить о том, что в таких погодных условиях необходимо держаться подальше от пирсов и берегоукрепительных сооружений.
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