https://crimea.ria.ru/20240124/snezhnyy-shtorm-idet-na-krym-1134423333.html

Снежный шторм идет на Крым

Снежный шторм идет на Крым - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Снежный шторм идет на Крым

В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с ветром и гололеда. Об этом предупредили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T11:52

2024-01-24T11:52

2024-01-24T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с ветром и гололеда. Об этом предупредили в МЧС республики.Возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Не исключены подтопления территорий, добавили в ведомстве."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - обратили внимание граждан в МЧС.Кроме того, стоит помнить о том, что в таких погодных условиях необходимо держаться подальше от пирсов и берегоукрепительных сооружений.

https://crimea.ria.ru/20240121/temperaturnye-kacheli-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu--1134339863.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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