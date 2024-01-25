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В Крыму реки могут выйти из берегов
В Крыму реки могут выйти из берегов - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Крыму реки могут выйти из берегов
На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:22
2024-01-25T10:22
2024-01-25T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС.При этом есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, добавили в ведомстве.Гостям и жителям полуострова рекомендовано не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Кроме того, проживающим в непосредственной близости от водных объектов рекомендовано по возможности покинуть подверженные подтоплениям территории.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в течение республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм идет на КрымУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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В Крыму реки могут выйти из берегов
В МЧС Крыма предупредили о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине суток 25 января и в течение суток 26 января на реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок", – говорится в сообщении.
При этом есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, добавили в ведомстве.
Гостям и жителям полуострова рекомендовано не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Кроме того, проживающим в непосредственной близости от водных объектов рекомендовано по возможности покинуть подверженные подтоплениям территории.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков
в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов
на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в течение республике было зарегистрировано 12 происшествий
, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
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