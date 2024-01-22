https://crimea.ria.ru/20240122/rezhim-chs-i-otklyucheniya-vody-vse-o-posledstviyakh-nepogody-v-sevastopole-1134380505.html

Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе

Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе

Сильные осадки и оттепель привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T16:25

2024-01-22T16:25

2024-01-22T16:25

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сильные осадки и оттепель привели к подтоплениям и отключению воды в разных районах Севастополя. Правительство города ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких селах региона. Все о ситуации - в материале РИА Новости Крым.Подтопления и режим ЧС Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе в ночь на 19 января. Подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. 19 человек были эвакуированы. В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Правительство Севастополя ввело режим чрезвычайной ситуации в селах Черноречье, Гончарное, ТСН "Сахарная Головка" и кооператива "Паровоз".По информации МЧС России, в воскресенье, 21 января, в Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя последствия паводка были полностью устранены, а жильцы вернулись в свои дома.Однако в понедельник, 22 января, директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что все еще подтопленными остаются 19 домовладений на территории садового товарищества "Сахарная Головка" и села Штурмовое. При этом он подчеркнул, что ситуация стабилизировалась.Отсутствие водоснабженияИз-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков в реки, впадающие в Чернореченское водохранилище, резко повысилась мутность воды, показатели оказались превышены в десятки раз, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Возникла сложнейшая ситуация для объектов ЖКХ, что привело к резкому уменьшению производительности очистных сооружений. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В Севастополе накажут главу депздрава и главврача из-за ситуации с водой в онкодиспансере >>20 января воду начали подавать в систему. Однако до настоящего момента полноценно запустить водоснабжение в Севастополе пока не удалось, поскольку есть риск повреждения гидроузлов. По информации губернатора, для стабилизации ситуации и наполнения системы водой, необходимо порядка 55 часов.В городе работает 20 водовозок, шесть из которых предоставил Крым и восемь выделили в помощь в Минобороны. Также к развозке воды в самые проблемные районы подключили волонтеров.Внеплановые выходныеИз-за проблем с водоснабжением в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями. Рабочий день 22 января сделали сокращенным.В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы.

https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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