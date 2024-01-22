Как будут работать детсады в Севастополе во время внеплановых выходных
Развожаев: в детсадах Севастополя в ближайшие два дня будут работать дежурные группы
13:21 22.01.2024 (обновлено: 13:47 22.01.2024)
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В детских садах Севастополя в ближайшие два выходных дня будут работать только дежурные группы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В понедельник днем власти Севастополя приняли решение объявить 23 и 24 января выходными днями. Причина – возникшие из-за непогоды проблемы с водоснабжением. Рабочий день 22 января сократили.
"Сегодня детские сады отработают в штатном режиме, водой они полностью обеспечены, запасы сделаны. Завтра сады будут работать в режиме дежурных групп. Понятно, что у нас есть сотрудники МЧС, Водоканала, коммунальных служб, у которых суточные дежурства и которые должны привести детей в сад. Поэтому дежурные группы будут работать", - сказал Развожаев журналистам.
Он уточнил, что экстренные службы региона работают в штатном режиме. Возобновить полноценное водоснабжение города рассчитывают к 20:00 24 января.
Почему нет воды в Севастополе
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов. После этого власти вводили графики подачи воды, также по районам курсировали водовозки. Позже губернатор анонсировал полную остановку системы, что является необходимым шагом для накопления и санитарной очистки воды.
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