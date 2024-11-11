https://crimea.ria.ru/20241111/nochnaya-ataka-vsu---nad-regionami-rossii-sbili-13-bespilotnikov-1141754601.html

Ночная атака ВСУ - над регионами России сбили 13 беспилотников

Ночная атака ВСУ - над регионами России сбили 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Ночная атака ВСУ - над регионами России сбили 13 беспилотников

Над российскими регионами силы ПВО за уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T07:24

2024-11-11T07:24

2024-11-11T07:25

пво

беспилотник (бпла, дрон)

украина

обстрелы всу

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Над российскими регионами силы ПВО за уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Утром 10 ноября яростным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также Курская, Орловская, Белгородская, Брянская, Калужская и Тульская области. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241110/70-dronov-za-tri-chasa---v-minoborony-rasskazali-o-massirovannoy-atake-vsu-1141741389.html

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), украина, обстрелы всу, министерство обороны рф, новости