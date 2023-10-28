https://crimea.ria.ru/20231028/chislo-zhertv-avarii-na-shakhte-v-kazakhstane-vozroslo-do-32-1132380590.html

Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32

Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32 - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32

Тела еще одиннадцати горняков обнаружены после аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Таким образом число жертв выросло до 32,... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T13:49

2023-10-28T13:49

2023-10-28T13:49

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касым-жомарт токаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тела еще одиннадцати горняков обнаружены после аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Таким образом число жертв выросло до 32, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям республики.Генеральная прокуратура республики начала досудебное расследование ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".В Казахстане 29 октября объявлен Днем общенационального траура.Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров, после число погибших выросло до 21. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией-владелицей шахты "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП, где в результате пожара погибли пять горняков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧПВзрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧПВзрыв на шахте под Оренбургом, есть погибшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, происшествия, новости, в мире, общество, касым-жомарт токаев