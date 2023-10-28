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Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32 - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32 - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32
Тела еще одиннадцати горняков обнаружены после аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Таким образом число жертв выросло до 32,... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T13:49
2023-10-28T13:49
казахстан
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новости
в мире
общество
касым-жомарт токаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тела еще одиннадцати горняков обнаружены после аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Таким образом число жертв выросло до 32, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям республики.Генеральная прокуратура республики начала досудебное расследование ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".В Казахстане 29 октября объявлен Днем общенационального траура.Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров, после число погибших выросло до 21. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией-владелицей шахты "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП, где в результате пожара погибли пять горняков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧПВзрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧПВзрыв на шахте под Оренбургом, есть погибшие
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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казахстан, происшествия, новости, в мире, общество, касым-жомарт токаев
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32

Жертвами аварии на шахте в Казахстане стали 32 горняка – начато досудебное расследование

13:49 28.10.2023
 
© AFP 2017/ Eric FeferbergУгольная шахта
Угольная шахта
© AFP 2017/ Eric Feferberg
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тела еще одиннадцати горняков обнаружены после аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Таким образом число жертв выросло до 32, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям республики.
"Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура республики начала досудебное расследование ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
В Казахстане 29 октября объявлен Днем общенационального траура.
Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров, после число погибших выросло до 21. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией-владелицей шахты "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП, где в результате пожара погибли пять горняков.
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КазахстанПроисшествияНовостиВ миреОбществоКасым-Жомарт Токаев
 
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