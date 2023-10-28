https://crimea.ria.ru/20231028/bolee-20-chelovek-pogibli-na-shakhte-v-kazakhstane-chto-izvestno-o-chp-1132377914.html

Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП

Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП

Жертвами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стали 21 человек, десятки шахтеров в больнице. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T10:44

2023-10-28T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жертвами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стали 21 человек, десятки шахтеров в больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", которая является собственником предприятия, и местные власти.Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров. "Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни", – отмечалось в сообщении.По информации компании, на момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность были выведены 205.Часом позже губернатор региона Ермаганбет Булекпаев сообщил, что число жертв выросло до 11. "В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", – уточнил он.В "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски 31 шахтера продолжаются.По последним данным, предоставленным исполнительным директором компании Виктором Гафиуловым, число погибших выросло до 21.Предположительно, по информации "АМТ", причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. На месте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии для выяснения причин случившегося и принятия соответствующих мер. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.В ноябре 2021 года сообщалось о крупной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Причиной ЧП тогда называли взрыв метана. Погибло более 50 человек, в числе которых не только шахтеры, но и горноспасатели. Позже в ходе проверок на шахтах Кузбасса выявили 449 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде.

https://crimea.ria.ru/20230402/pozhar-na-shakhte-obukhovskaya-v-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1127929534.html

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происшествия, казахстан, общество, новости, безопасность