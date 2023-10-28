Рейтинг@Mail.ru
Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231028/bolee-20-chelovek-pogibli-na-shakhte-v-kazakhstane-chto-izvestno-o-chp-1132377914.html
Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП
Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП
Жертвами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стали 21 человек, десятки шахтеров в больнице. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T10:44
2023-10-28T10:46
происшествия
казахстан
общество
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1a/1120671298_1123:954:3068:2048_1920x0_80_0_0_7768a36a703e7c5093b0743829f8e2e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жертвами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стали 21 человек, десятки шахтеров в больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", которая является собственником предприятия, и местные власти.Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров. "Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни", – отмечалось в сообщении.По информации компании, на момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность были выведены 205.Часом позже губернатор региона Ермаганбет Булекпаев сообщил, что число жертв выросло до 11. "В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", – уточнил он.В "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски 31 шахтера продолжаются.По последним данным, предоставленным исполнительным директором компании Виктором Гафиуловым, число погибших выросло до 21.Предположительно, по информации "АМТ", причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. На месте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии для выяснения причин случившегося и принятия соответствующих мер. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.В ноябре 2021 года сообщалось о крупной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Причиной ЧП тогда называли взрыв метана. Погибло более 50 человек, в числе которых не только шахтеры, но и горноспасатели. Позже в ходе проверок на шахтах Кузбасса выявили 449 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде.
https://crimea.ria.ru/20230402/pozhar-na-shakhte-obukhovskaya-v-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1127929534.html
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1a/1120671298_1173:627:3068:2048_1920x0_80_0_0_0243cf88ac009904b07660575c72c598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, казахстан, общество, новости, безопасность
Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП

В результате аварии на шахте в Казахстане погибли более 20 человек

10:44 28.10.2023 (обновлено: 10:46 28.10.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Жертвами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стали 21 человек, десятки шахтеров в больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", которая является собственником предприятия, и местные власти.
Авария на шахте произошла рано утром 28 октября. Изначально компания-собственник шахты сообщила о гибели семи шахтеров. "Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни", – отмечалось в сообщении.
По информации компании, на момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность были выведены 205.
Часом позже губернатор региона Ермаганбет Булекпаев сообщил, что число жертв выросло до 11. "В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", – уточнил он.
В "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски 31 шахтера продолжаются.
По последним данным, предоставленным исполнительным директором компании Виктором Гафиуловым, число погибших выросло до 21.
Предположительно, по информации "АМТ", причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. На месте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии для выяснения причин случившегося и принятия соответствующих мер. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
В ноябре 2021 года сообщалось о крупной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Причиной ЧП тогда называли взрыв метана. Погибло более 50 человек, в числе которых не только шахтеры, но и горноспасатели. Позже в ходе проверок на шахтах Кузбасса выявили 449 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде.
В шахте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
2 апреля, 12:51
Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
 
ПроисшествияКазахстанОбществоНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии
12:17В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября
11:59Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика
11:38Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной
11:19У Крымского моста выросла очередь
11:03Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
10:44Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП
10:19Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
09:54Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов
09:43В Севастополе остановили паром – причина
09:23Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
08:59Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
08:31Что происходит у Крымского моста утром в субботу
08:18Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
07:37Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
07:03Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
Лента новостейМолния