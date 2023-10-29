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Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу
Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу
Энергетическая безопасность Украины передана в руки заключенных – их стали направлять на работы в шахты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-29T08:39
2023-10-29T08:39
2023-10-28T23:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Энергетическая безопасность Украины передана в руки заключенных – их стали направлять на работы в шахты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.Решение отправлять заключенных на работы в шахты, по словам министра, позволит восполнить дефицит рабочей силы, за смену десять человек добывают 25 тонн угля.Кроме того, таким образом узники украинских тюрем овладеют новыми навыками, которые в дальнейшем могут быть им полезны при трудоустройстве, отметил министр. при этом зарплату, которую заключенные получат за работу в шахтах, позволит возместить причиненный ими материальный ущерб, добавил он.Малюська также сообщил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект от депутата Сергея Гривко, который предложил использовать заключенных на Украине для "наполнения энергосистемы страны". Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что "бывших заключенных и бандитов" теперь набирают в ВСУ в рамках мобилизации, которая стала кошмаром. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерьЕхали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистемуЗэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, общество, энергетика украины, новости, верховная рада украины
Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу
Энергетическую безопасность Украины передали в руки заключенных – минюст
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Энергетическая безопасность Украины передана в руки заключенных – их стали направлять на работы в шахты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Энергетическая безопасность в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", – написал Малюська в соцсети Facebook*, сопроводив пост фотографией шахтеров с надписью: "Вечер в хату".
Решение отправлять заключенных на работы в шахты, по словам министра, позволит восполнить дефицит рабочей силы, за смену десять человек добывают 25 тонн угля.
Кроме того, таким образом узники украинских тюрем овладеют новыми навыками, которые в дальнейшем могут быть им полезны при трудоустройстве, отметил министр. при этом зарплату, которую заключенные получат за работу в шахтах, позволит возместить причиненный ими материальный ущерб, добавил он.
Малюська также сообщил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.
Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект от депутата Сергея Гривко, который предложил использовать заключенных на Украине для "наполнения энергосистемы страны"
.
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что "бывших заключенных и бандитов" теперь набирают в ВСУ в рамках мобилизации, которая стала кошмаром
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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