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Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу

Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу

Энергетическая безопасность Украины передана в руки заключенных – их стали направлять на работы в шахты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-29T08:39

2023-10-29T08:39

2023-10-28T23:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Энергетическая безопасность Украины передана в руки заключенных – их стали направлять на работы в шахты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.Решение отправлять заключенных на работы в шахты, по словам министра, позволит восполнить дефицит рабочей силы, за смену десять человек добывают 25 тонн угля.Кроме того, таким образом узники украинских тюрем овладеют новыми навыками, которые в дальнейшем могут быть им полезны при трудоустройстве, отметил министр. при этом зарплату, которую заключенные получат за работу в шахтах, позволит возместить причиненный ими материальный ущерб, добавил он.Малюська также сообщил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект от депутата Сергея Гривко, который предложил использовать заключенных на Украине для "наполнения энергосистемы страны". Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что "бывших заключенных и бандитов" теперь набирают в ВСУ в рамках мобилизации, которая стала кошмаром. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерьЕхали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистемуЗэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, энергетика украины, новости, верховная рада украины