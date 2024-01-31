https://crimea.ria.ru/20240131/chast-shkol-belgorodskoy-oblasti-vernutsya-k-ochnomu-obucheniyu-1134597659.html

Часть школ Белгородской области вернутся к очному обучению

Часть школ Белгородской области вернутся к очному обучению - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Часть школ Белгородской области вернутся к очному обучению

Школы приграничных районов Белгородской области частично вернутся к очному обучению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T20:28

2024-01-31T20:28

2024-01-31T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Школы приграничных районов Белгородской области частично вернутся к очному обучению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.Уточняется, что решение принято с учетом результатов проведенного ранее опроса родителей учеников."С 19 февраля возвращаем очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной", – написал в своем Telegram-канале Гладков.Решение об очном формате коснется семи приграничных муниципальных образований, а также Белгорода, Яковлевского городского округа и села Мелихово Корочанского района. При этом село Дальняя Игуменка останется на дистанционном обучении.Губернатор подчеркнул, что очные занятия возобновятся при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений, а также при соблюдении дополнительных мер безопасности. Если родители приняли решение об удаленном обучении, их дети будут учиться удаленно, добавил он.К дополнительному образованию детей в кружках, секциях, творческих объединениях предлагается применить аналогичные меры. К занятиям можно приступить со среды 31 января.При этом в населенных пунктах, которые расположены ближе, чем в 20 километрах к границе с Украиной, обучение останется в дистанционном формате.Согласно проведенному опросу, большинство родителей Белгородской области сообщили, что выступают за очный формат обучения детей. Исключением стал Шебекинский городской округ, где за очное обучение проголосовали только 44% опрошенных.В январе часть школ и колледжей Белгородской области перевели на дистанционное обучение в третьей четверти. Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января. При этом глава региона вынес на обсуждение вопрос дальнейшей организации учебного процесса - будет ли это дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности.Атаки на Белгород30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на БелгородДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

https://crimea.ria.ru/20240131/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-budet-rasshirena---putin-1134591169.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, безопасность, вячеслав гладков, новости, образование в россии, школа