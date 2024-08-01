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В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта

В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта

В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T08:27

2024-08-01T08:27

2024-08-01T08:17

белгород

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости

общество

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных соцсетях.Кроме того, губернатор сообщил, что с начала августа для многодетных семей, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для проживающих в населенных пунктах, куда въезд запрещен, увеличивается частичная компенсация за аренду жилья до 20 тысяч и 30 тысяч рублей. Сегодня, по словам Гладкова, такую меру поддержки получают более 1200 жителей.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы планируют оснастить автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работыВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей

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белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, общество, белгородская область