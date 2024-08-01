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В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T08:27
2024-08-01T08:17
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
общество
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных соцсетях.Кроме того, губернатор сообщил, что с начала августа для многодетных семей, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для проживающих в населенных пунктах, куда въезд запрещен, увеличивается частичная компенсация за аренду жилья до 20 тысяч и 30 тысяч рублей. Сегодня, по словам Гладкова, такую меру поддержки получают более 1200 жителей.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы планируют оснастить автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работыВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, общество, белгородская область
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта

Работу учреждений культуры и спорта в Белгороде возобновляют с 1 августа – Гладков

08:27 01.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Белгороде
Железнодорожный вокзал в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных соцсетях.
"Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности и с письменного согласия родителей", - заявил Гладков.
Кроме того, губернатор сообщил, что с начала августа для многодетных семей, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для проживающих в населенных пунктах, куда въезд запрещен, увеличивается частичная компенсация за аренду жилья до 20 тысяч и 30 тысяч рублей. Сегодня, по словам Гладкова, такую меру поддержки получают более 1200 жителей.
Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.
В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы планируют оснастить автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиОбществоБелгородская область
 
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