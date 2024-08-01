https://crimea.ria.ru/20240801/v-belgorode-vozobnovlyayut-rabotu-uchrezhdeniy-kultury-i-sporta-1139277030.html
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T08:27
2024-08-01T08:27
2024-08-01T08:17
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
общество
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139276911_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_bd3ace2874689b379b8b5d67000c7041.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных соцсетях.Кроме того, губернатор сообщил, что с начала августа для многодетных семей, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для проживающих в населенных пунктах, куда въезд запрещен, увеличивается частичная компенсация за аренду жилья до 20 тысяч и 30 тысяч рублей. Сегодня, по словам Гладкова, такую меру поддержки получают более 1200 жителей.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы планируют оснастить автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работыВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139276911_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7357007443b3f0d116209f4dc62b38a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, общество, белгородская область
В Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
Работу учреждений культуры и спорта в Белгороде возобновляют с 1 августа – Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Белгороде снова будут работать учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальных соцсетях.
"Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности и с письменного согласия родителей", - заявил Гладков.
Кроме того, губернатор сообщил, что с начала августа для многодетных семей, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, или для проживающих в населенных пунктах, куда въезд запрещен, увеличивается частичная компенсация за аренду жилья до 20 тысяч и 30 тысяч рублей. Сегодня, по словам Гладкова, такую меру поддержки получают более 1200 жителей.
Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.
В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады
. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы планируют оснастить автобусы
на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым: