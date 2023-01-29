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Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок
Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок
Германия могла бы помочь Украине "выгнать Россию из Черного моря". Такое заявление сделал заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T11:27
2023-01-29T11:27
германия
украина
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
андрей мельник
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черное море
нато
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Германия могла бы помочь Украине "выгнать Россию из Черного моря". Такое заявление сделал заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник.По его словам, немцы "производят одну из лучших в мире" подводных лодок класса HDW 212A, а на вооружении у Германии есть шесть таких субмарин.25 января правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала подобные поставки нереальными. Как заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев не в состоянии умерить аппетиты, однако использовать субмарины "придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю". Политолог Александр Форманчук в комментарии Радио Sputnik отметил, что заявление Мельника – это еще одна возможность убедиться в его маниакальной ненависти к России. В остальном оно не требует серьезного внимания. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФКиев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – МинобороныНАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр
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германия, украина, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", андрей мельник, сво, черное море, нато, безопасность, политика
Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок

Замглавы МИД Украины Мельник призвал власти Германии "выгнать Россию из Черного моря"

11:27 29.01.2023
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкМИД Украины
МИД Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Германия могла бы помочь Украине "выгнать Россию из Черного моря". Такое заявление сделал заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник.
По его словам, немцы "производят одну из лучших в мире" подводных лодок класса HDW 212A, а на вооружении у Германии есть шесть таких субмарин.

"Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря", — приводит твит Мельника "Газета.ru".

25 января правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала подобные поставки нереальными.
Как заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Киев не в состоянии умерить аппетиты, однако использовать субмарины "придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю".
Политолог Александр Форманчук в комментарии Радио Sputnik отметил, что заявление Мельника – это еще одна возможность убедиться в его маниакальной ненависти к России. В остальном оно не требует серьезного внимания.
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