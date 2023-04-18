https://crimea.ria.ru/20230418/v-yalte-pogasili-marku-k-240-letiyu-vkhozhdeniya-kryma-i-kubani-v-rossiyu-1128232893.html

В Ялте погасили марку к 240-летию вхождения Крыма и Кубани в Россию

В Ялте погасили марку к 240-летию вхождения Крыма и Кубани в Россию - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Ялте погасили марку к 240-летию вхождения Крыма и Кубани в Россию

В Ялте состоялась церемония гашения конверта с почтовой маркой в честь 240-летия вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российский империи. Мероприятие... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T11:29

2023-04-18T11:29

2023-04-18T11:35

крым

ялта

тамань

кубань

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

георгий мурадов

мария литовко

ливадия

ливадийский дворец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Ялте состоялась церемония гашения конверта с почтовой маркой в честь 240-летия вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российский империи. Мероприятие прошло в Ливадийском дворце в рамках международной научно-политической конференции, посвященной этой знаменательной дате.В церемонии приняли участие председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, вице-премьер РК – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.На почтовом блоке изображены портрет императрицы Екатерины II, текст ее манифеста "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу" (1783 г.) и карта С Крымом, Таманью и Кубанью в составе России.Номинал почтовой марки – 150 рублей, тираж – 21 тысяча экземпляров.19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выпустил почтовую открытку, посвященную воссоединению с РоссиейВ самолет с Айвазовским: аэропорт Симферополя отметил присвоение нового имениВ новом аэропорту Симферополя погасили специальную открытку

крым

ялта

тамань

кубань

ливадия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, тамань, кубань, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, георгий мурадов, мария литовко, ливадия, ливадийский дворец, почтовая марка, спецгашение