https://crimea.ria.ru/20230412/pochta-rossii-vypustit-pochtovyy-blok-o-prisoedinenii-kryma-1128136981.html
"Почта России" выпустит почтовый блок о присоединении Крыма
"Почта России" выпустит почтовый блок о присоединении Крыма - РИА Новости Крым, 12.04.2023
"Почта России" выпустит почтовый блок о присоединении Крыма
"Почта России" выпустит юбилейный почтовый блок в честь 240-летия присоединения Крыма к Российской империи. Об этом в ходе брифинга в среду журналистам сообщила РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T21:41
2023-04-12T21:41
2023-04-12T21:41
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. "Почта России" выпустит юбилейный почтовый блок в честь 240-летия присоединения Крыма к Российской империи. Об этом в ходе брифинга в среду журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она также поздравила крымчан и всех россиян с годовщиной, подчеркнув, что будущее полуострова всегда будет с Россией, и пригласила посетить полуостров всех, кто сомневается в его принадлежности."Не просто прочтите, а побывайте а Крыму. Вам местные расскажут, вы через памятники многое узнаете, просто поймете, сколько поколений наших предков защищало эти территории. Насмерть стояли", - сказала Захарова.19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день (8 апреля по старому стилю) в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о КрымеПолитолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историюЛукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, россия, общество, праздники и памятные даты, почта россии
"Почта России" выпустит почтовый блок о присоединении Крыма
Захарова анонсировала выпуск почтового блока в честь годовщины присоединения Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. "Почта России" выпустит юбилейный почтовый блок в честь 240-летия присоединения Крыма к Российской империи. Об этом в ходе брифинга в среду журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"По инициативе правительства Республики Крым, при поддержке российского исторического общества, "Почта России" готовит к выпуску почтовый блок, который будет посвящен 240-летию со дня подписания манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России", - анонсировала Захарова.
Она также поздравила крымчан и всех россиян с годовщиной, подчеркнув, что будущее полуострова всегда будет с Россией, и пригласила посетить полуостров всех, кто сомневается в его принадлежности.
"Не просто прочтите, а побывайте а Крыму. Вам местные расскажут, вы через памятники многое узнаете, просто поймете, сколько поколений наших предков защищало эти территории. Насмерть стояли", - сказала Захарова.
19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день (8 апреля по старому стилю) в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.
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