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Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T13:47
2022-12-06T13:56
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю историю. Самый популярный европейский "вброс" о полуострове – якобы бутафорская сущность так называемых "потемкинских деревень", построенных к путешествию Екатерины II в Крым. Об этом рассказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов."Первые в Европе фейки о Крыме стали создаваться как раз после присоединения полуострова к России. До этого европейских путешественников почти не было в Крыму, а когда Россия присоединила к себе Крым, это было воспринято Европой как посягательство на экономические интересы самой Европы, прежде всего, Британии и Франции", - сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Орехова, первая волна фейков поступила европейскому и российскому "потребителю" как раз после того, как Екатерина II совершила свой знаменитый "Таврический вояж" в сопровождении иностранных дипломатов и монархов.Один из фейков, который дожил до наших дней и укоренился не только в Европе, но и в России – это миф о "потемкинских деревнях". Легенда гласит, что князь Григорий Потемкин якобы построил бутафорские деревни, чтобы удивить императрицу и ее гостей.Кроме того, рассказал профессор, польский историк и публицист Казимир Валишевский, живший во второй половине XIX – первой половине XX века, распространял фейк о том, что построенный в Севастополе огромный дворец, в котором Екатерина II и ее гости могли немного отдохнуть во время путешествия, якобы сразу же развалился после ее отъезда. Еще один миф – севастопольский флот, который показали императрице во время ее путешествия, "сгнил через год".По словам Орехова, смысл этих фейков состоял в том, чтобы убедить Европу, что Россия не справляется с новыми территориями, и что эти территории легко у нее отобрать. Глобальная причина заключалась в том, что европейцы всегда привыкли смотреть на территории за пределами Европы взглядом колонизаторов."Для того, чтобы забрать эти территории, нужно было изобразить местное население как варваров и дикарей, неспособных рационально распорядиться тем, что им дала история и природа. Соответственно, нужно принести им "цивилизацию" и в обмен на этот "подарок" забрать у них природные ресурсы", - пояснил профессор.Орехов отметил, что с тех пор мало что изменилось: природа нынешней информационной войны осталась той же самой, что 100 и 200 лет назад. Изменились лишь каналы подачи информации.
https://crimea.ria.ru/20220117/imperatritsa-edet-kak-ekaterina-ii-priezzhala-v-krym-i-chto-iz-etogo-vyshlo-1122053197.html
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4.7
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60
крым, крым в истории: секреты, факты, фото, мнения
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме

Эксперт Орехов: европейцы начали выдумывать информационные фейки о Крыме еще в XVIII веке

13:47 06.12.2022 (обновлено: 13:56 06.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоОткрытие памятника Екатерине II в Симферополе
Открытие памятника Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю историю. Самый популярный европейский "вброс" о полуострове – якобы бутафорская сущность так называемых "потемкинских деревень", построенных к путешествию Екатерины II в Крым. Об этом рассказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов.
"Первые в Европе фейки о Крыме стали создаваться как раз после присоединения полуострова к России. До этого европейских путешественников почти не было в Крыму, а когда Россия присоединила к себе Крым, это было воспринято Европой как посягательство на экономические интересы самой Европы, прежде всего, Британии и Франции", - сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Презентация сборника документов архивов МИД РФ Крым в развитии России - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 07:58
Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло
По словам Орехова, первая волна фейков поступила европейскому и российскому "потребителю" как раз после того, как Екатерина II совершила свой знаменитый "Таврический вояж" в сопровождении иностранных дипломатов и монархов.
Один из фейков, который дожил до наших дней и укоренился не только в Европе, но и в России – это миф о "потемкинских деревнях". Легенда гласит, что князь Григорий Потемкин якобы построил бутафорские деревни, чтобы удивить императрицу и ее гостей.
"Микроскопическая доля правды в этом была – действительно, очень помпезно было обставлено это путешествие. Но доказано, что на самом деле никаких "бутафорских деревень" не было. Известный автор этого мифа – саксонский дипломат", - отметил Орехов.
Кроме того, рассказал профессор, польский историк и публицист Казимир Валишевский, живший во второй половине XIX – первой половине XX века, распространял фейк о том, что построенный в Севастополе огромный дворец, в котором Екатерина II и ее гости могли немного отдохнуть во время путешествия, якобы сразу же развалился после ее отъезда. Еще один миф – севастопольский флот, который показали императрице во время ее путешествия, "сгнил через год".
Вид на Крымский мост
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Полет украинской фантазии: громкие фейки о Крымском мосте
"Все это легко опровергается самой историей. Через несколько лет этот флот достиг знаменитых побед под руководством адмирала Федора Ушакова над турками, а позднее – и в Средиземном море над французами", - сказал специалист.
По словам Орехова, смысл этих фейков состоял в том, чтобы убедить Европу, что Россия не справляется с новыми территориями, и что эти территории легко у нее отобрать. Глобальная причина заключалась в том, что европейцы всегда привыкли смотреть на территории за пределами Европы взглядом колонизаторов.
"Для того, чтобы забрать эти территории, нужно было изобразить местное население как варваров и дикарей, неспособных рационально распорядиться тем, что им дала история и природа. Соответственно, нужно принести им "цивилизацию" и в обмен на этот "подарок" забрать у них природные ресурсы", - пояснил профессор.
Орехов отметил, что с тех пор мало что изменилось: природа нынешней информационной войны осталась той же самой, что 100 и 200 лет назад. Изменились лишь каналы подачи информации.
 
КрымКрым в истории: секреты, факты, фотоМнения
 
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