https://crimea.ria.ru/20221206/ekspert-razoblachil-znamenityy-235-letniy-evropeyskiy-feyk-o-kryme-1125705993.html
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T13:47
2022-12-06T13:47
2022-12-06T13:56
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю историю. Самый популярный европейский "вброс" о полуострове – якобы бутафорская сущность так называемых "потемкинских деревень", построенных к путешествию Екатерины II в Крым. Об этом рассказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов."Первые в Европе фейки о Крыме стали создаваться как раз после присоединения полуострова к России. До этого европейских путешественников почти не было в Крыму, а когда Россия присоединила к себе Крым, это было воспринято Европой как посягательство на экономические интересы самой Европы, прежде всего, Британии и Франции", - сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Орехова, первая волна фейков поступила европейскому и российскому "потребителю" как раз после того, как Екатерина II совершила свой знаменитый "Таврический вояж" в сопровождении иностранных дипломатов и монархов.Один из фейков, который дожил до наших дней и укоренился не только в Европе, но и в России – это миф о "потемкинских деревнях". Легенда гласит, что князь Григорий Потемкин якобы построил бутафорские деревни, чтобы удивить императрицу и ее гостей.Кроме того, рассказал профессор, польский историк и публицист Казимир Валишевский, живший во второй половине XIX – первой половине XX века, распространял фейк о том, что построенный в Севастополе огромный дворец, в котором Екатерина II и ее гости могли немного отдохнуть во время путешествия, якобы сразу же развалился после ее отъезда. Еще один миф – севастопольский флот, который показали императрице во время ее путешествия, "сгнил через год".По словам Орехова, смысл этих фейков состоял в том, чтобы убедить Европу, что Россия не справляется с новыми территориями, и что эти территории легко у нее отобрать. Глобальная причина заключалась в том, что европейцы всегда привыкли смотреть на территории за пределами Европы взглядом колонизаторов."Для того, чтобы забрать эти территории, нужно было изобразить местное население как варваров и дикарей, неспособных рационально распорядиться тем, что им дала история и природа. Соответственно, нужно принести им "цивилизацию" и в обмен на этот "подарок" забрать у них природные ресурсы", - пояснил профессор.Орехов отметил, что с тех пор мало что изменилось: природа нынешней информационной войны осталась той же самой, что 100 и 200 лет назад. Изменились лишь каналы подачи информации.
https://crimea.ria.ru/20220117/imperatritsa-edet-kak-ekaterina-ii-priezzhala-v-krym-i-chto-iz-etogo-vyshlo-1122053197.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крым в истории: секреты, факты, фото, мнения
Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
Эксперт Орехов: европейцы начали выдумывать информационные фейки о Крыме еще в XVIII веке
13:47 06.12.2022 (обновлено: 13:56 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю историю. Самый популярный европейский "вброс" о полуострове – якобы бутафорская сущность так называемых "потемкинских деревень", построенных к путешествию Екатерины II в Крым. Об этом рассказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов.
"Первые в Европе фейки о Крыме стали создаваться как раз после присоединения полуострова к России. До этого европейских путешественников почти не было в Крыму, а когда Россия присоединила к себе Крым, это было воспринято Европой как посягательство на экономические интересы самой Европы, прежде всего, Британии и Франции", - сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Орехова, первая волна фейков поступила европейскому и российскому "потребителю" как раз после того, как Екатерина II совершила свой знаменитый "Таврический вояж" в сопровождении иностранных дипломатов и монархов.
Один из фейков, который дожил до наших дней и укоренился не только в Европе, но и в России – это миф о "потемкинских деревнях". Легенда гласит, что князь Григорий Потемкин якобы построил бутафорские деревни, чтобы удивить императрицу и ее гостей.
"Микроскопическая доля правды в этом была – действительно, очень помпезно было обставлено это путешествие. Но доказано, что на самом деле никаких "бутафорских деревень" не было. Известный автор этого мифа – саксонский дипломат", - отметил Орехов.
Кроме того, рассказал профессор, польский историк и публицист Казимир Валишевский, живший во второй половине XIX – первой половине XX века, распространял фейк о том, что построенный в Севастополе огромный дворец, в котором Екатерина II и ее гости могли немного отдохнуть во время путешествия, якобы сразу же развалился после ее отъезда. Еще один миф – севастопольский флот, который показали императрице во время ее путешествия, "сгнил через год".
"Все это легко опровергается самой историей. Через несколько лет этот флот достиг знаменитых побед под руководством адмирала Федора Ушакова над турками, а позднее – и в Средиземном море над французами", - сказал специалист.
По словам Орехова, смысл этих фейков состоял в том, чтобы убедить Европу, что Россия не справляется с новыми территориями, и что эти территории легко у нее отобрать. Глобальная причина заключалась в том, что европейцы всегда привыкли смотреть на территории за пределами Европы взглядом колонизаторов.
"Для того, чтобы забрать эти территории, нужно было изобразить местное население как варваров и дикарей, неспособных рационально распорядиться тем, что им дала история и природа. Соответственно, нужно принести им "цивилизацию" и в обмен на этот "подарок" забрать у них природные ресурсы", - пояснил профессор.
Орехов отметил, что с тех пор мало что изменилось: природа нынешней информационной войны осталась той же самой, что 100 и 200 лет назад. Изменились лишь каналы подачи информации.