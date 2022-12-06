https://crimea.ria.ru/20221206/ekspert-razoblachil-znamenityy-235-letniy-evropeyskiy-feyk-o-kryme-1125705993.html

Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме

Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме

Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T13:47

2022-12-06T13:47

2022-12-06T13:56

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Первые информационные фейки о Крыме, придуманные европейскими политиками и активно тиражируемые как на Западе, так и в России, насчитывают более чем 200-летнюю историю. Самый популярный европейский "вброс" о полуострове – якобы бутафорская сущность так называемых "потемкинских деревень", построенных к путешествию Екатерины II в Крым. Об этом рассказал профессор Института филологии Крымского федерального университета Владимир Орехов."Первые в Европе фейки о Крыме стали создаваться как раз после присоединения полуострова к России. До этого европейских путешественников почти не было в Крыму, а когда Россия присоединила к себе Крым, это было воспринято Европой как посягательство на экономические интересы самой Европы, прежде всего, Британии и Франции", - сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Орехова, первая волна фейков поступила европейскому и российскому "потребителю" как раз после того, как Екатерина II совершила свой знаменитый "Таврический вояж" в сопровождении иностранных дипломатов и монархов.Один из фейков, который дожил до наших дней и укоренился не только в Европе, но и в России – это миф о "потемкинских деревнях". Легенда гласит, что князь Григорий Потемкин якобы построил бутафорские деревни, чтобы удивить императрицу и ее гостей.Кроме того, рассказал профессор, польский историк и публицист Казимир Валишевский, живший во второй половине XIX – первой половине XX века, распространял фейк о том, что построенный в Севастополе огромный дворец, в котором Екатерина II и ее гости могли немного отдохнуть во время путешествия, якобы сразу же развалился после ее отъезда. Еще один миф – севастопольский флот, который показали императрице во время ее путешествия, "сгнил через год".По словам Орехова, смысл этих фейков состоял в том, чтобы убедить Европу, что Россия не справляется с новыми территориями, и что эти территории легко у нее отобрать. Глобальная причина заключалась в том, что европейцы всегда привыкли смотреть на территории за пределами Европы взглядом колонизаторов."Для того, чтобы забрать эти территории, нужно было изобразить местное население как варваров и дикарей, неспособных рационально распорядиться тем, что им дала история и природа. Соответственно, нужно принести им "цивилизацию" и в обмен на этот "подарок" забрать у них природные ресурсы", - пояснил профессор.Орехов отметил, что с тех пор мало что изменилось: природа нынешней информационной войны осталась той же самой, что 100 и 200 лет назад. Изменились лишь каналы подачи информации.

https://crimea.ria.ru/20220117/imperatritsa-edet-kak-ekaterina-ii-priezzhala-v-krym-i-chto-iz-etogo-vyshlo-1122053197.html

https://crimea.ria.ru/20190516/1116643695.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, мнения