https://crimea.ria.ru/20230408/politolog-o-krymskikh-zhalobakh-dzhemileva-chelovek-plokho-znaet-istoriyu--1128060796.html

Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю

Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю

Бывший лидер "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев пытается "заработать на межэтнической карте" совершенно не вникая в политическую историю... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T15:44

2023-04-08T15:44

2023-04-08T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Бывший лидер "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев пытается "заработать на межэтнической карте" совершенно не вникая в политическую историю мира. Так руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева прокомментировала РИА Новости Крым его упрек к ряду стран в слабой поддержке Украины в крымском вопросе.Ранее во время ифтара в так называемом "Центре мусульман Крыма" Джемилев пожаловался, что мусульманские страны оказывают слишком мало поддержки Украине. По его словам, в крымском вопросе некоторые из них заняли позицию нейтралитета, а Сирия и Афганистан заявили о поддержке российского Крыма. Сейчас эти бывшие колонии США и таких европейских государств, как Великобритания, Франция, явно или скрыто поддерживают Россию, потому что видят в ней силу, способную помочь, утверждает политолог."И здесь пану Джемилеву не надо удивляться, а просто пора начать рассуждать не с какой-то местечковой точки зрения. Но по-другому он рассуждать не может, у него же цели – заработать на этнической карте", - отметила она.Киселева также добавила, что запрещенный в России "меджлис крымско-татарского народа"* при Украине тоже был вне закона, поскольку его основной целью было создание мусульманского государства. С этой точки зрения Украина была им очень выгодна, потому что "в слабом государстве можно создать на какой-то части территории свое формирование". В сильной стране такое невозможно, поэтому меджлис* и настроен антироссийски. Однако их нынешняя поддержка Украины – ситуативная, а риторика о "суверенности и неприкосновенности границ" из уст Джемилева звучит как минимум странно."Эту организацию совершенно правильно называли организованной преступной группировкой, потому что она не регистрировалась ни как общественная организация, ни как политическая партия. Джемилев привык жить вне закона, и методы, которыми действовал меджлис*, были незаконные. Они все время разыгрывали этническую карту, разжигали межнациональную рознь", - заключила Наталья Киселева.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваВ Румынии предложили присоединить часть Украины

https://crimea.ria.ru/20230408/dzhemilev-upreknul-siriyu-i-afganistan-v-podderzhke-rossiyskogo-kryma-1128059914.html

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, политика, мустафа джемилев, наталья киселева, мнения, сирия, афганистан, украина, россия, авторы