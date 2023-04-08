https://crimea.ria.ru/20230408/dzhemilev-upreknul-siriyu-i-afganistan-v-podderzhke-rossiyskogo-kryma-1128059914.html

Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма

Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма

Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T14:09

2023-04-08T14:09

2023-04-08T14:09

украина

крым

сирия

афганистан

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мустафа джемилев

мнения

новости

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку Украины в крымском вопросе. Такое заявление он сделал во время ифтара в так называемом "Центре мусульман Крыма". Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского."Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* >>Кроме того, в своей парадной речи по случаю присутствия на ифтаре президента Зеленского Мустафа Джемилев в очередной раз заговорил о притеснении крымских татар в российском Крыму. Однако конкретных фамилий граждан и случаев якобы "репрессий" мусульман экс-лидер запрещенной в России организации, как всегда, не назвал.Ранее представители крымских татар прокомментировали РИА Новости Крым украинские инициативы о захвате полуострова. Член общественной палаты Крыма Ибрагим Ширин отметил, что крымские татары "за девять лет увидели, как в Крыму строятся дома, школы, детские сады, дороги". Был решен земельный вопрос, который на Украине годами оставался без ответа. По словам общественника, крымские татары уже давно стали гражданами и патриотами России.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – экспертКрымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

https://crimea.ria.ru/20220526/sud-v-krymu-uzhestochil-prigovor-dzhemilevu-emu-grozit-realnyy-srok-1123353151.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, сирия, афганистан, в мире, мустафа джемилев, мнения, новости, владимир зеленский (президент украины)