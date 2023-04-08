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Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма
Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма
Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T14:09
2023-04-08T14:09
украина
крым
сирия
афганистан
в мире
мустафа джемилев
мнения
новости
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку Украины в крымском вопросе. Такое заявление он сделал во время ифтара в так называемом "Центре мусульман Крыма". Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского."Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* &gt;&gt;Кроме того, в своей парадной речи по случаю присутствия на ифтаре президента Зеленского Мустафа Джемилев в очередной раз заговорил о притеснении крымских татар в российском Крыму. Однако конкретных фамилий граждан и случаев якобы "репрессий" мусульман экс-лидер запрещенной в России организации, как всегда, не назвал.Ранее представители крымских татар прокомментировали РИА Новости Крым украинские инициативы о захвате полуострова. Член общественной палаты Крыма Ибрагим Ширин отметил, что крымские татары "за девять лет увидели, как в Крыму строятся дома, школы, детские сады, дороги". Был решен земельный вопрос, который на Украине годами оставался без ответа. По словам общественника, крымские татары уже давно стали гражданами и патриотами России.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – экспертКрымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
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украина, крым, сирия, афганистан, в мире, мустафа джемилев, мнения, новости, владимир зеленский (президент украины)
Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма

Джемилев недоволен позицией Сирии и Афганистана по Крыму: они "боятся России"

14:09 08.04.2023
 
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Съезд партии Европейская солидарность в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку Украины в крымском вопросе. Такое заявление он сделал во время ифтара в так называемом "Центре мусульман Крыма". Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского.
"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* >>

"К сожалению, в международных организациях, прежде всего в Генассамблее ООН, резолюции с осуждением российской агрессии, относительно нарушения прав человека и с требованием выведения российских войск с нашей территории поддерживало незначительное количество мусульманских стран. Подавляющее большинство из них занимает позицию нейтралитета, а еще две страны – режим Башара Асада в Сирии и Афганистан – поддерживали аннексию Крыма Россией", - заявил он.

Кроме того, в своей парадной речи по случаю присутствия на ифтаре президента Зеленского Мустафа Джемилев в очередной раз заговорил о притеснении крымских татар в российском Крыму. Однако конкретных фамилий граждан и случаев якобы "репрессий" мусульман экс-лидер запрещенной в России организации, как всегда, не назвал.
Мустафа Джемилев
26 мая 2022, 18:18
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Ранее представители крымских татар прокомментировали РИА Новости Крым украинские инициативы о захвате полуострова. Член общественной палаты Крыма Ибрагим Ширин отметил, что крымские татары "за девять лет увидели, как в Крыму строятся дома, школы, детские сады, дороги". Был решен земельный вопрос, который на Украине годами оставался без ответа. По словам общественника, крымские татары уже давно стали гражданами и патриотами России.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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УкраинаКрымСирияАфганистанВ миреМустафа ДжемилевМненияНовостиВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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