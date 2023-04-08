Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма
Джемилев недоволен позицией Сирии и Афганистана по Крыму: они "боятся России"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил некоторые страны за слабую поддержку Украины в крымском вопросе. Такое заявление он сделал во время ифтара в так называемом "Центре мусульман Крыма". Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского.
"К сожалению, в международных организациях, прежде всего в Генассамблее ООН, резолюции с осуждением российской агрессии, относительно нарушения прав человека и с требованием выведения российских войск с нашей территории поддерживало незначительное количество мусульманских стран. Подавляющее большинство из них занимает позицию нейтралитета, а еще две страны – режим Башара Асада в Сирии и Афганистан – поддерживали аннексию Крыма Россией", - заявил он.
Кроме того, в своей парадной речи по случаю присутствия на ифтаре президента Зеленского Мустафа Джемилев в очередной раз заговорил о притеснении крымских татар в российском Крыму. Однако конкретных фамилий граждан и случаев якобы "репрессий" мусульман экс-лидер запрещенной в России организации, как всегда, не назвал.
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Ранее представители крымских татар прокомментировали РИА Новости Крым украинские инициативы о захвате полуострова. Член общественной палаты Крыма Ибрагим Ширин отметил, что крымские татары "за девять лет увидели, как в Крыму строятся дома, школы, детские сады, дороги". Был решен земельный вопрос, который на Украине годами оставался без ответа. По словам общественника, крымские татары уже давно стали гражданами и патриотами России.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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