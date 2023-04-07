https://crimea.ria.ru/20230407/chto-kroetsya-za-zayavleniem-kieva-o-gotovnosti-k-dialogu-po-krymu--ekspert-1128041264.html

Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт

Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт

Слова замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о том, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму, являются не более чем элементом информационный... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T15:17

2023-04-07T15:17

2023-04-07T15:17

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

украина

россия

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Слова замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о том, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму, являются не более чем элементом информационный войны против РФ. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".ВСУ не смогут даже подойти к КрымуРанее Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина "готова открыть дипломатическую страницу" для обсуждения вопроса Крыма, если ВСУ дойдут до границ полуострова.Эксперт отметил, что подавляющее большинство заявлений представителей киевского режима, касающихся Крыма, сводятся к одному – "зачистке" полуострова от всего русского, в том числе от российских граждан."Задача (таких заявлений) только одна – дестабилизировать ситуацию на территории России, а также дать информационный сигнал украинскому обществу, что Киев "вот-вот победит", притом, что Украина несет тяжелые потери на линии боевого соприкосновения", – подчеркнул политолог.Колесниченко также добавил, что в принципе не допускает возможности серьезных военных действий на территории Крыма, оборона которого за последнее время значительно усилена."Если даже теоретически допустить возможность прорыва какой-то диверсионной группы, это никоим образом не скажется на ходе всей специальной военной операции. Даже чисто физически добраться до территории Крыма, чтобы здесь что-то учинить, у украинских властей возможностей нет. Это подтверждается серьезными военными аналитиками", – заключил специалист.Украинская угроза Крыму: оценки и прогнозыВ последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним".А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят фортификационные укрепления - АксеновГромкие звуки в Евпатории – что происходитВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

https://crimea.ria.ru/20230405/dva-dnya-na-vykhod-i-zachistim-vse-russkoe-novye-zayavleniya-kieva-o-kryme-1127990911.html

https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-vsu-nachnut-nastupat-i-budet-li-ataka-na-krym--zayavlenie-blinkena-1128031156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, крым