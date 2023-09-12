https://crimea.ria.ru/20230912/ledovyy-dvorets-chf-v-sevastopole-kogda-zhdat-otkrytiya-1131325632.html

Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия

Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия

Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Сейчас на объекте завершается заливка... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T07:27

2023-09-12T07:27

2023-09-12T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Сейчас на объекте завершается заливка льда и благоустройство. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика.В пресс-службе Севастопольского государственного университета рассказали, что на знаковом событии – заливке льда, которая производится на таких объектах только раз, – смогли побывать студенты-архитекторы Института развития города. Будущие проектировщики пообщались с руководителем проекта реконструкции стадиона ЧФ Виктором Кондратенко, который рассказал, зачем лед заливают слоями, которых здесь пять."Первый слой – подбетонка (20 мм), в нем идут трубы отопления, они нужны для того, чтобы осуществить симбиоз между первым слоем и землей. На этот слой наносится реклама (распечатанные баннеры), затем заливается еще три сантиметра льда. Если нужно сменить рекламу, то верхний лед растапливают и меняют баннеры", – поделился тайнами технологии специалист.Он отметил, что для заливки льдом такой площадки, размером 26 х 60 метров, необходимо от 10 до 15 дней круглосуточной работы.Ледовый дворец ЧФ, рассчитанный на 350 зрительских мест, планируют открыть до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперыКрымское художественное училище скоро переедет в новый домПоловинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии

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