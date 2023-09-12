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Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия
Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия
Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Сейчас на объекте завершается заливка... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T07:27
2023-09-12T07:27
севастополь
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ледовый дворец в севастополе
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Сейчас на объекте завершается заливка льда и благоустройство. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика.В пресс-службе Севастопольского государственного университета рассказали, что на знаковом событии – заливке льда, которая производится на таких объектах только раз, – смогли побывать студенты-архитекторы Института развития города. Будущие проектировщики пообщались с руководителем проекта реконструкции стадиона ЧФ Виктором Кондратенко, который рассказал, зачем лед заливают слоями, которых здесь пять."Первый слой – подбетонка (20 мм), в нем идут трубы отопления, они нужны для того, чтобы осуществить симбиоз между первым слоем и землей. На этот слой наносится реклама (распечатанные баннеры), затем заливается еще три сантиметра льда. Если нужно сменить рекламу, то верхний лед растапливают и меняют баннеры", – поделился тайнами технологии специалист.Он отметил, что для заливки льдом такой площадки, размером 26 х 60 метров, необходимо от 10 до 15 дней круглосуточной работы.Ледовый дворец ЧФ, рассчитанный на 350 зрительских мест, планируют открыть до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперыКрымское художественное училище скоро переедет в новый домПоловинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
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севастополь, общество, спорт, новости крыма, ледовый дворец в севастополе, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, севастопольский государственный университет (севгу)
Ледовый дворец ЧФ в Севастополе: когда ждать открытия

Новый ледовый дворец ЧФ в Севастополе планируют открыть до конца года – подрядчик

07:27 12.09.2023
 
© Пресс-служба СевГУЛедовый дворец ЧФ в Севастополе
Ледовый дворец ЧФ в Севастополе
© Пресс-служба СевГУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Ледовый дворец Черноморского флота будет передан в ведение Минобороны России и готов к открытию до конца текущего года. Сейчас на объекте завершается заливка льда и благоустройство. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика.
"Сейчас лед должен окончательно "встать", то есть заморозиться. Ведется установка мебели и последние элементы благоустройства. После завершения всех работ здание получит разрешительную документацию – заключение о строительстве (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию (РВЭ) – и затем будет передано в ведение Министерства обороны", – сообщили в пресс-службе компании "Арго".
В пресс-службе Севастопольского государственного университета рассказали, что на знаковом событии – заливке льда, которая производится на таких объектах только раз, – смогли побывать студенты-архитекторы Института развития города. Будущие проектировщики пообщались с руководителем проекта реконструкции стадиона ЧФ Виктором Кондратенко, который рассказал, зачем лед заливают слоями, которых здесь пять.
"Первый слой – подбетонка (20 мм), в нем идут трубы отопления, они нужны для того, чтобы осуществить симбиоз между первым слоем и землей. На этот слой наносится реклама (распечатанные баннеры), затем заливается еще три сантиметра льда. Если нужно сменить рекламу, то верхний лед растапливают и меняют баннеры", – поделился тайнами технологии специалист.
Он отметил, что для заливки льдом такой площадки, размером 26 х 60 метров, необходимо от 10 до 15 дней круглосуточной работы.
Ледовый дворец ЧФ, рассчитанный на 350 зрительских мест, планируют открыть до конца года.
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