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Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом
Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом
Реконструкция Симферопольского художественного училища им. Н.С. Самокиша уже почти завершена, готовность объекта – 90%. В результате произведенных работ будущие РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T13:28
2023-09-10T13:28
симферополь
новости крыма
культура
искусство
эксклюзивы риа новости крым
крым
виктор ермаков
ольга бурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Реконструкция Симферопольского художественного училища им. Н.С. Самокиша уже почти завершена, готовность объекта – 90%. В результате произведенных работ будущие художники въедут фактически в новое здание, которое было построено на месте старого. Это произойдет в начале следующего года, рассказал РИА Новости Крым директор училища Виктор Ермаков."Сумма проекта была 200 миллионов первоначально, это было еще в 2018-м году, а сейчас она выросла до трехсот почти. У нас изначально вопрос стоял о реконструкции старого здания, но в проекте мы учли возможность расширения. Количество мастерских увеличилось. Не знаю, как мы разместимся еще, посмотрим, как это будет. Хочется создать такие условия, чтобы всем было комфортно", - рассказал Ермаков.По словам директора, это уже третья попытка построить здание для художественного училища, основанного выдающимся крымским художником-баталистом."Первая была еще при Молотове, председатель Совнаркома Молотов дал миллион рублей. Был выполнен проект, но в 1941 году началась Великая Отечественная война. Вторая попытка была, когда строили музыкальное училище. Там планировался кластер культуры – музыкальное, художественное и культпросвет. Но построили музыкальное училище, и на этом средства закончились. Это третья попытка, и я надеюсь, последняя. Там процентов на 90 уже готовность, остались какие-то небольшие доделки и благоустройство", - поделился Виктор Ермаков.Как реконструкция превратилась в скандальную стройкуИзначально аварийное здание художественного училища на улице Тамбовской, 32 планировали капитально отремонтировать и расширить. Такое решение, по словам директора, было принято в 2018 году. Но в процессе создания проекта выяснилось, что старый дом художников ремонту не подлежит."Старое здание 1937 года постройки не было монолитным, – объяснял РИА Новости Крым технический директор компании-подрядчика Евгений Юрткин. – К нему было пристроено еще два блока, оно "гуляло". Надстраивать еще два-три этажа было просто невозможно. Поэтому приняли решение о сносе".В итоге в 2021 году, перед началом строительства, старое здание снесли. Так обычный капитальный ремонт перерос в скандальное строительство, которое восприняли в штыки многие бывшие студенты и просто жители крымской столицы. Старый особняк, в котором размещалось училище, многие считали уютным.Расположенное в зеленой зоне аварийное здание выглядело живописно, говорит Виктор Ермаков, но только снаружи. Внутри было очень тесно, мастерских не хватало, а туалеты находились на улице. Кроме того, оно не соответствовало никаких нормативам, установленным для учебных заведений: ни санитарным требованиям, ни правилам пожарной безопасности.В новом здании у художников будет больше мастерских, появится спортзал, которого раньше не было, современная столовая вместо маленького буфета и необходимое количество оборудованных санузлов. Для художников, у которых руки постоянно в краске по самый локоть, это очень важно.В училище планируют открывать новые специальностиПереехать в новое здание планируется в начале следующего года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова."Я думаю, что в следующем году ребята переедут в отремонтированные новые классы, которые соответствуют всем требованиям, и можно будет в новых помещениях более качественно реализовать образовательный процесс. Конечно, речь идет и об оснащении, это не только капитальный ремонт, но и приобретение мебели", - уточнила она.В этом году на приобретение новой учебной литературы и другие образовательные нужды училищу имени Самокиша выделено 3,5 миллиона рублей, сказала замминистра. А в следующем году, после переезда, планируется открыть новые направления подготовки."Мы хотим и керамику, и скульптуру, и народное творчество, декоративно-прикладное направление, - говорит директор учебного заведения. - Я уже двадцатый год работаю директором, а в училище еще больше. Разве мы могли еще 10, 11 лет назад мечтать о том, что мы получим новое здание? Я помню такие времена, когда мы не могли позволить купить себе бумагу, карандаши, линейки. И сегодня у нас вдруг такая возможность".Изначально ввод объекта в эксплуатацию планировался в конце 2022 года, сообщала в начале строительства Арина Новосельская, на тот момент министр культуры Республики Крым. В процессе строительства произошло удорожание проекта до 30% от изначальной стоимости, что было связано с повышением цен на строительные материалы.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманПуть в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художниковУкрасть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
https://crimea.ria.ru/20230716/kogda-snimut-stroitelnye-lesa-s-istoricheskikh-zdaniy-v-tsentre-kerchi-1130005044.html
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симферополь, новости крыма, культура, искусство , крым, виктор ермаков, ольга бурова
Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом

Здание художественного училища им. Самокиша в Симферополе готово на 90%

13:28 10.09.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство здания Крымского художественного училища имени Николая Самокиша
Строительство здания Крымского художественного училища имени Николая Самокиша - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Реконструкция Симферопольского художественного училища им. Н.С. Самокиша уже почти завершена, готовность объекта – 90%. В результате произведенных работ будущие художники въедут фактически в новое здание, которое было построено на месте старого. Это произойдет в начале следующего года, рассказал РИА Новости Крым директор училища Виктор Ермаков.
"Сумма проекта была 200 миллионов первоначально, это было еще в 2018-м году, а сейчас она выросла до трехсот почти. У нас изначально вопрос стоял о реконструкции старого здания, но в проекте мы учли возможность расширения. Количество мастерских увеличилось. Не знаю, как мы разместимся еще, посмотрим, как это будет. Хочется создать такие условия, чтобы всем было комфортно", - рассказал Ермаков.
По словам директора, это уже третья попытка построить здание для художественного училища, основанного выдающимся крымским художником-баталистом.
"Первая была еще при Молотове, председатель Совнаркома Молотов дал миллион рублей. Был выполнен проект, но в 1941 году началась Великая Отечественная война. Вторая попытка была, когда строили музыкальное училище. Там планировался кластер культуры – музыкальное, художественное и культпросвет. Но построили музыкальное училище, и на этом средства закончились. Это третья попытка, и я надеюсь, последняя. Там процентов на 90 уже готовность, остались какие-то небольшие доделки и благоустройство", - поделился Виктор Ермаков.

Как реконструкция превратилась в скандальную стройку

Изначально аварийное здание художественного училища на улице Тамбовской, 32 планировали капитально отремонтировать и расширить. Такое решение, по словам директора, было принято в 2018 году. Но в процессе создания проекта выяснилось, что старый дом художников ремонту не подлежит.
"Старое здание 1937 года постройки не было монолитным, – объяснял РИА Новости Крым технический директор компании-подрядчика Евгений Юрткин. – К нему было пристроено еще два блока, оно "гуляло". Надстраивать еще два-три этажа было просто невозможно. Поэтому приняли решение о сносе".
В итоге в 2021 году, перед началом строительства, старое здание снесли. Так обычный капитальный ремонт перерос в скандальное строительство, которое восприняли в штыки многие бывшие студенты и просто жители крымской столицы. Старый особняк, в котором размещалось училище, многие считали уютным.
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Расположенное в зеленой зоне аварийное здание выглядело живописно, говорит Виктор Ермаков, но только снаружи. Внутри было очень тесно, мастерских не хватало, а туалеты находились на улице. Кроме того, оно не соответствовало никаких нормативам, установленным для учебных заведений: ни санитарным требованиям, ни правилам пожарной безопасности.
В новом здании у художников будет больше мастерских, появится спортзал, которого раньше не было, современная столовая вместо маленького буфета и необходимое количество оборудованных санузлов. Для художников, у которых руки постоянно в краске по самый локоть, это очень важно.

В училище планируют открывать новые специальности

Переехать в новое здание планируется в начале следующего года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
"Я думаю, что в следующем году ребята переедут в отремонтированные новые классы, которые соответствуют всем требованиям, и можно будет в новых помещениях более качественно реализовать образовательный процесс. Конечно, речь идет и об оснащении, это не только капитальный ремонт, но и приобретение мебели", - уточнила она.
В этом году на приобретение новой учебной литературы и другие образовательные нужды училищу имени Самокиша выделено 3,5 миллиона рублей, сказала замминистра. А в следующем году, после переезда, планируется открыть новые направления подготовки.
"Мы хотим и керамику, и скульптуру, и народное творчество, декоративно-прикладное направление, - говорит директор учебного заведения. - Я уже двадцатый год работаю директором, а в училище еще больше. Разве мы могли еще 10, 11 лет назад мечтать о том, что мы получим новое здание? Я помню такие времена, когда мы не могли позволить купить себе бумагу, карандаши, линейки. И сегодня у нас вдруг такая возможность".
Изначально ввод объекта в эксплуатацию планировался в конце 2022 года, сообщала в начале строительства Арина Новосельская, на тот момент министр культуры Республики Крым. В процессе строительства произошло удорожание проекта до 30% от изначальной стоимости, что было связано с повышением цен на строительные материалы.
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