https://crimea.ria.ru/20240416/dolgi-vozvraschat-ne-planiruyut-na-chto-gotovy-ssha-dlya-sokhraneniya-gegemonii-1136579867.html

Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии

Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии

Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов. Чтобы спасти свою экономику, США разжигают новые военные конфликты. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T08:43

2024-04-16T08:43

2024-04-16T08:43

вячеслав володин

мнения

сша

украина

европа

ближний восток

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов. Чтобы спасти свою экономику, США разжигают новые военные конфликты. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Председатель Госдумы РФ уточняет, что сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств. Только за 4 последних года величина госдолга по отношению к ВВП увеличилась со 107,2% до 131,5%.По мнению Вячеслава Володина, Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты в попытке отсрочить неминуемый дефолт.Читайте также на РИА Новости Крым:Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнениеВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

сша

украина

европа

ближний восток

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2024

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вячеслав володин, мнения, сша, украина, европа, ближний восток, политика