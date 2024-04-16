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Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии
Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии
Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов. Чтобы спасти свою экономику, США разжигают новые военные конфликты. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T08:43
2024-04-16T08:43
вячеслав володин
мнения
сша
украина
европа
ближний восток
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов. Чтобы спасти свою экономику, США разжигают новые военные конфликты. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Председатель Госдумы РФ уточняет, что сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств. Только за 4 последних года величина госдолга по отношению к ВВП увеличилась со 107,2% до 131,5%.По мнению Вячеслава Володина, Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты в попытке отсрочить неминуемый дефолт.Читайте также на РИА Новости Крым:Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнениеВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
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вячеслав володин, мнения, сша, украина, европа, ближний восток, политика
Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии

Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов – Володин

08:43 16.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Американский госдолг превышает отметку в 34,65 трлн долларов. Чтобы спасти свою экономику, США разжигают новые военные конфликты. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать. США привыкли решать свои проблемы за чужой счет", – написал он в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы РФ уточняет, что сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств. Только за 4 последних года величина госдолга по отношению к ВВП увеличилась со 107,2% до 131,5%.

"Для сохранения гегемонии (США – ред.) развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно. Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке", – пишет Володин.

По мнению Вячеслава Володина, Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты в попытке отсрочить неминуемый дефолт.
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