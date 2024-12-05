https://crimea.ria.ru/20241205/glava-genshtaba-gerasimov-pogovoril-s-nachalnikom-shtabov-vs-ssha-1142407521.html

Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США

Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил американскую сторону об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T15:27

2024-12-05T15:27

2024-12-05T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил американскую сторону об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, 27 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна."Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО", - отметили в силовом ведомстве.3 декабря Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, новости, генштаб мо рф, валерий герасимов, пентагон