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Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США
Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил американскую сторону об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:27
2024-12-05T15:27
2024-12-05T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил американскую сторону об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, 27 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна."Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО", - отметили в силовом ведомстве.3 декабря Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня
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Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов уведомил США об учениях в Средиземном море
15:27 05.12.2024 (обновлено: 15:37 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил американскую сторону об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, 27 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.
"В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", - говорится в сообщении.
"Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО", - отметили в силовом ведомстве.
3 декабря Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море.
В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны.
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