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Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
Военнослужащие из Крыма уничтожили крупный пункт временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T12:19
2024-11-30T12:19
2024-11-30T12:19
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие из Крыма уничтожили крупный пункт временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчет беспилотника зафиксировал успешное поражение цели, добавил губернатор.Минобороны России накануне сообщило, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 12 тысяч боевиков на всех направлениях СВО.В частности, подразделения группировки войск "Днепр", дислоцирующиеся в Херсонской области, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника в зоне ответственности группировки составили за неделю до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три гаубицы М777 производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированныйСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации
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владимир сальдо, херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
Бойцы из Крыма уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие из Крыма уничтожили крупный пункт временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Наши воины достигли результата благодаря слаженному взаимодействию между штабами, разведкой и артиллерией. Операторы БПЛА Supercam S350 соединения разведки из Крыма обнаружили цель и незамедлительно передали координаты на командный пункт", - написал он в своем Telegram-канале.
Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчет беспилотника зафиксировал успешное поражение цели, добавил губернатор.
Минобороны России накануне сообщило, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 12 тысяч боевиков
на всех направлениях СВО.
В частности, подразделения группировки войск "Днепр", дислоцирующиеся в Херсонской области, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника в зоне ответственности группировки составили за неделю до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три гаубицы М777 производства США.
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