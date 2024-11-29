https://crimea.ria.ru/20241129/novosti-svo-za-nedelyu-ukraina-lishilas-pochti-13-tysyach-soldat-1142249288.html

Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат

Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат

Российская армия отразил почти 100 контратак ВСУ за неделю боев в зоне специальной военной операции, противник потерял 12 620 военнослужащих, сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T13:47

2024-11-29T13:47

2024-11-29T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия отразил почти 100 контратак ВСУ за неделю боев в зоне специальной военной операции, противник потерял 12 620 военнослужащих, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины.За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, из них Bradley производства США, две Marder и бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак.Противник потерял более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц производства стран НАТО. Также уничтожены 10 станций РЭБ и 21 полевой склад с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Также бойцы ВС РФ отразили восемь контратак подразделений противника.Потери ВСУ составили свыше 2790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики.Бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 53 контратаки противника.За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Раздольное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. Отразили восемь контратак.Противник потерял до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.Потери противника составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированныйСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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