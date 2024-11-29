https://crimea.ria.ru/20241129/po-ukraine-nanesli-32-gruppovykh-udara-i-odin-massirovannyy-1142248081.html

По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный

По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный - РИА Новости Крым, 29.11.2024

По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный

Российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины и иностранным инструкторам. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T13:05

2024-11-29T13:05

2024-11-29T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины и иностранным инструкторам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонки Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.Также разбита инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали"Сегодня в течение дня все возможно": Путин об ударах по центрам решенийСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, иностранные наемники всу