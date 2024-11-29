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По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный
По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный - РИА Новости Крым, 29.11.2024
По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный
Российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины и иностранным инструкторам. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T13:05
2024-11-29T13:14
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины и иностранным инструкторам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонки Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.Также разбита инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали"Сегодня в течение дня все возможно": Путин об ударах по центрам решенийСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, иностранные наемники всу
По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированный

Армия России за неделю нанесла 32 групповых и один массированный удары по оборонке Украины

13:05 29.11.2024 (обновлено: 13:14 29.11.2024)
 
© РИА НовостиРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины и иностранным инструкторам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонки Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.
Также разбита инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
"Уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Все цели высокоточных ударов достигнуты", - уточняют в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.
Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
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