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В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан
В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан
В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:21
2025-01-09T11:29
жкх крыма и севастополя
крупная авария на водоводе в симферополе
симферополь
новости
крым
новости крыма
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода Крыма".Сообщение об аварии поступило утром в четверг.Ранее пользователи в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлели прорыв трубы возле ТЦ "Гагаринский". Очевидцы сообщают, что вода залила тротуар и распространилась на проезжую часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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жкх крыма и севастополя, крупная авария на водоводе в симферополе, симферополь, новости, крым, новости крыма, вода крыма
В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан

В центре Симферополя из-за прорыва трубы подтопило дорогу

11:21 09.01.2025 (обновлено: 11:29 09.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода Крыма".
Сообщение об аварии поступило утром в четверг.
"Есть прорыв. Характер повреждений не уточнен. Причины выясняются", - проинформировали в пресс-службе.
© РИА Новости КрымВ центре Симферополя прорвало трубу.
В центре Симферополя прорвало трубу.
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В центре Симферополя прорвало трубу.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В центре Симферополя прорвало трубу.
© РИА Новости Крым
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее пользователи в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлели прорыв трубы возле ТЦ "Гагаринский". Очевидцы сообщают, что вода залила тротуар и распространилась на проезжую часть.
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Водопроводные трубы. - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня 2023, 07:22Радио "Спутник в Крыму"
Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
 
ЖКХ Крыма и СевастополяКрупная авария на водоводе в СимферополеСимферопольНовостиКрымНовости КрымаВода Крыма
 
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