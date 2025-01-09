В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан
В центре Симферополя из-за прорыва трубы подтопило дорогу
11:21 09.01.2025 (обновлено: 11:29 09.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода Крыма".
Сообщение об аварии поступило утром в четверг.
"Есть прорыв. Характер повреждений не уточнен. Причины выясняются", - проинформировали в пресс-службе.
© РИА Новости КрымВ центре Симферополя прорвало трубу.
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В центре Симферополя прорвало трубу.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
3 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
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В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
5 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу.
© РИА Новости Крым
2 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
В центре Симферополя прорвало трубу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее пользователи в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлели прорыв трубы возле ТЦ "Гагаринский". Очевидцы сообщают, что вода залила тротуар и распространилась на проезжую часть.
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