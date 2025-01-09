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В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан

В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан

В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T11:21

2025-01-09T11:21

2025-01-09T11:29

жкх крыма и севастополя

крупная авария на водоводе в симферополе

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вода крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода Крыма".Сообщение об аварии поступило утром в четверг.Ранее пользователи в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлели прорыв трубы возле ТЦ "Гагаринский". Очевидцы сообщают, что вода залила тротуар и распространилась на проезжую часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230606/naskolko-snizilis-poteri-vody-v-simferopole-iz-za-zameny-vodovodov-1129158246.html

симферополь

крым

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2025

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