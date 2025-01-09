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Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" с 10 января выпускает в обращение Банк России, это будут серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая - номиналом... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:52
2025-01-09T10:52
2025-01-09T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" с 10 января выпускает в обращение Банк России, это будут серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая - номиналом 50 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора."Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм", - говорится в сообщении.По информации Банка России, на обеих сторонах монет по окружности - выступающий кант, а на лицевой стороне нанесено рельефное изображение Государственного герба РФ. Также размещены надписи: "Российская Федерация", "Банк Росси", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", дата "2025 г.". Там же будет проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.Регулятор обращает внимание, что эти монеты будут являться законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Они обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.В октябре прошлого года по случаю празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России"Ежик в тумане": Банк России выпустил новые памятные монетыМонеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
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банк россии, памятные монеты, новости, деньги, россия
Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" выпускает в обращение Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" с 10 января выпускает в обращение Банк России, это будут серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая - номиналом 50 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм", - говорится в сообщении.
По информации Банка России, на обеих сторонах монет по окружности - выступающий кант, а на лицевой стороне нанесено рельефное изображение Государственного герба РФ. Также размещены надписи: "Российская Федерация", "Банк Росси", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", дата "2025 г.". Там же будет проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
"На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монет — до 500 тысяч штук каждая", - уточняют в Банке России.
Регулятор обращает внимание, что эти монеты будут являться законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Они обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
В октябре прошлого года по случаю празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету
.
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