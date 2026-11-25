https://crimea.ria.ru/20261125/tragediya-naroda-zachem-na-ukraine-romantiziruyut-voynu-dlya-detey-i-zhenschin-1161398380.html

Трагедия народа: зачем на Украине романтизируют войну для детей и женщин

Трагедия народа: зачем на Украине романтизируют войну для детей и женщин - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Трагедия народа: зачем на Украине романтизируют войну для детей и женщин

На Украине активизировалась романтизация военных действий в литературе, киноиндустрии и рекламе с ориентиром на детей и женщин, это делается для скорейшей... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T19:35

2026-11-25T19:35

2026-11-25T19:35

александр дудчак

мнения

политика

украина

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111493/16/1114931602_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_6867d61723be7b71947b0edc2118931e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. На Украине активизировалась романтизация военных действий в литературе, киноиндустрии и рекламе с ориентиром на детей и женщин, это делается для скорейшей утилизации "лишнего" населения по плану Запада, который считает остатки украинской земли своей, купленной территорией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Фильмы про любовь на войне и бронекостюмы для беременныхНа днях представитель российских силовых структур рассказала РИА Новости, что киевский режим переформатировал пропаганду военной службы на Украине, начав еще активнее романтизировать войну для привлечения на фронт подростков и женщин.В частности, скорректированная политика предполагает масштабирование выпуска художественной литературы с сюжетами, в основе которых истории любви на войне, а также изготовление соответствующих коротких пропагандистских роликов и фильмов, ориентированных конкретно на эти две категории населения.Напомним, ранее, в 2023 году, на Украине были презентованы первые бронекостюмы для беременных военнослужащих, образец которых утвердили в минобороны. Тему тогда комментировала замминистра Анна Маляр, отмечая, что одним из преимуществ такого костюма является как раз то, что "его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров".Позже сообщалось, что с 2026 года "женские бронежилеты" будут выдавать всем украинским военнослужащим. В мае сообщалось, что минобороны Украины приобрело 2 000 женских бронежилетов для ВСУ, изготовленных с адаптацией под анатомию женщин. Украинские СМИ писали, что новую "прогрессивную" форму продемонстрировали в войсках женщинам-военнослужащим этой осенью.Целенаправленный геноцидПо словам Дудчака, на территории нынешней Украины, точнее ее остатков, проводится политика сознательного целенаправленного геноцида народа."Гитлерюгенд" создается по известному образцу. А в отношении женщин это вообще какая-то катастрофа. У них там рекламируют бронежилеты для женщин на втором триместре беременности. Вообще, что у людей в голове?" – прокомментировал Дудчак.Подобные вещи, а также все фильмы и книги о якобы романтике военной службы, где есть место любви и всему, что с ней связано, не что иное, как жесточайший цинизм, в рамках которого, по сути, нещадно ликвидируется украинское население, считает он.И делается это Киевом в соответствии с вполне четким планом Запада, который считает Украину своей территорией, отметил политолог.Не входят в западные ценности"Какая романтика? Все достаточно цинично для тех, кто считает, что это территория их. В том числе и в Соединенных Штатах считают так: они подписали ресурсную сделку. А до этого подписывала Британия на 100 лет ("Соглашение о столетнем партнерстве" – ред.). А до этого – BlackRock, фонд восстановления, и они считают, что это их территория", – сказал Дудчак.А на этой "их территории" Западу столько украинского населения просто не нужно, добавил он.Для того, чтобы утилизация украинского населения в конфликте с Россией шла как можно более эффективно, подконтрольным Западу киевским режимом время от времени корректируется политика, ориентированная на определенные категории населения. Сегодня это те, которые должны не воевать, а возрождать нацию, подчеркнул он.Трагедия народаУжасает не меньше и то, по его словам, что такая политика может оказаться в определенной степени успешной, поскольку уже практически третье поколение на этой земле взращивается в атмосфере, где многие мало что видели, кроме страшилок о России и лжи о героях Украины, сказал политолог."Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории УкраиныВ духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах УкраиныРанее директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что Киев в поисках новых мобилизационных ресурсов рассматривает возможность призывать на фронт несовершеннолетних, предрек, что выживающий исключительно за счет внешнего финансирования киевский режим будет продлевать агонию ВСУ любыми способами, не жалея и детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудчак, мнения, политика, украина, общество