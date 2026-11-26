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Новости Крыма и Севастополя на утро 26 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 ноября

В Крыму в ночь на четверг, 26 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T06:04

2026-11-26T06:04

2026-11-26T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 26 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги прозвучал ранним утром. Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют в штатном режиме.О беспилотной опасности в республиканском главке МЧС проинформировали около полуночи. Угрозу атаки с воздуха сняли в начале четвертого утра.В Севастополе сирену оповещения о воздушной тревоге включили в половине пятого утра, предупреждение опубликовал в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев. Отбой воздушной опасности был дан через 15 минут.24 ноября глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября и на 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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