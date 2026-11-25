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Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин
Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин
Товарооборот между Россией и Казахстаном развивается хорошими темпами и приближается к показателю в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T22:43
2026-11-25T22:43
2026-11-25T22:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Казахстаном развивается хорошими темпами и приближается к показателю в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Он также отметил, что Россия и Казахстан осуществляют 96% взаимных расчетов в национальных валютах."И наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу", - добавил российский лидер.Токаев в ходе встречи подчеркнул, что Россия вышла на первый план в качестве великой державы.Конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. И я этому обстоятельству искренне рад. Россия — великая держава!" - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, товарооборот, экономика, новости
Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин
Товарооборота между РФ и Казахстаном приблизился к 30 миллиардам долларов – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Казахстаном развивается хорошими темпами и приближается к показателю в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Москве.
"Товарооборот у нас растет, и хорошими темпами. Уже придвигается где-то к 30 миллиардам долларов, где-то 28 с небольшим", - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия и Казахстан осуществляют 96% взаимных расчетов в национальных валютах.
"И наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу", - добавил российский лидер.
Токаев в ходе встречи подчеркнул, что Россия вышла на первый план в качестве великой державы.
Конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. И я этому обстоятельству искренне рад. Россия — великая держава!" - сказал он.
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