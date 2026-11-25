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Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин

Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Товарооборот между РФ и Казахстаном приближается к $30 млрд – Путин

Товарооборот между Россией и Казахстаном развивается хорошими темпами и приближается к показателю в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T22:43

2026-11-25T22:43

2026-11-25T22:43

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

товарооборот

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Казахстаном развивается хорошими темпами и приближается к показателю в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Он также отметил, что Россия и Казахстан осуществляют 96% взаимных расчетов в национальных валютах."И наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу", - добавил российский лидер.Токаев в ходе встречи подчеркнул, что Россия вышла на первый план в качестве великой державы.Конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. И я этому обстоятельству искренне рад. Россия — великая держава!" - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, товарооборот, экономика, новости