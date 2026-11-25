https://crimea.ria.ru/20261125/v-bakhchisarayskom-rayone-zaymutsya-pererabotkoy-poleznykh-iskopaemykh-1161376909.html
В Бахчисарайском районе займутся переработкой полезных ископаемых
В Бахчисарайском районе займутся переработкой полезных ископаемых - РИА Новости Крым, 25.11.2026
В Бахчисарайском районе займутся переработкой полезных ископаемых
В Бахчисарайском районе Крыма появится комплекс по переработке полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T19:56
2026-11-25T19:56
2026-11-25T19:56
новости крыма
бахчисарайский район
полезные ископаемые
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/17/1119082493_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0172a399fa755e85094cc4b7e6bbff00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма появится комплекс по переработке полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.Уточняется, что для размещения объекта 12 земельных участках общей площадью 422,4 тысячи квадратных метров планируется перевести из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта". Этот вопрос рассматривался на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК. Законопроект об изменении категории земель будет рассмотрен на ближайшей сессии парламента.Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных ставок при пополнении оборотных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стабилизация и положительная динамика: как складывается экономика КрымаВ Крыму продлена отсрочка по аренде земли для бизнесаВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/17/1119082493_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d06da4b6c755e8500c5911df708393a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарайский район, полезные ископаемые, крым
В Бахчисарайском районе займутся переработкой полезных ископаемых
В Бахчисарайском районе Крыма разместят предприятие по переработке полезных ископаемых