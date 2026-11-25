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Пожары в Крыму унесли жизни 79 человек в этом году
Пожары в Крыму унесли жизни 79 человек в этом году - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Пожары в Крыму унесли жизни 79 человек в этом году
2472 пожара зафиксировано в Республике Крым с начала года, на них погибли 79 человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T21:02
2026-11-25T21:02
2026-11-25T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. 2472 пожара зафиксировано в Республике Крым с начала года, на них погибли 79 человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."Основной причиной возгораний с трагическими последствиями остается неосторожное обращение с огнем при курении: только по этой причине произошло 762 пожара, унесшие жизни 49 человек", — говорится в сообщении.Так, на этой неделе сигарета стала причиной трагедии в селе Вишнево Белогорского района. Сообщение о задымлении поступило с улицы Центральной. К месту вызова были направлены огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда. Горел одноэтажный четырехквартирный дом, площадь возгорания составила 30 кв. м., рассказали в МЧС."К сожалению, на месте был обнаружен погибший. Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в постели", — уточнили в ведомстве.Во вторник сообщалось, что женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе.В МЧС России по Севастополю ранее сообщали, что за период пожароопасного сезона в городе-герое произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Среди причин возгораний на природе – нарушения граждан при обращении с огнем, неосторожность при курении, атаки на город.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Пожары в Крыму унесли жизни 79 человек в этом году
В Крыму произошло 2472 пожара с начала года - погибли 79 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. 2472 пожара зафиксировано в Республике Крым с начала года, на них погибли 79 человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Основной причиной возгораний с трагическими последствиями остается неосторожное обращение с огнем при курении: только по этой причине произошло 762 пожара, унесшие жизни 49 человек", — говорится в сообщении.
Так, на этой неделе сигарета стала причиной трагедии в селе Вишнево Белогорского района. Сообщение о задымлении поступило с улицы Центральной. К месту вызова были направлены огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда. Горел одноэтажный четырехквартирный дом, площадь возгорания составила 30 кв. м., рассказали в МЧС.
"К сожалению, на месте был обнаружен погибший. Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в постели", — уточнили в ведомстве.
Во вторник сообщалось
, что женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе.
В МЧС России по Севастополю ранее сообщали
, что за период пожароопасного сезона в городе-герое произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Среди причин возгораний на природе – нарушения граждан при обращении с огнем, неосторожность при курении, атаки на город.
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