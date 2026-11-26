https://crimea.ria.ru/20261126/chto-ostanetsya-ot-ukrainy-bez-rossii--mnenie-1161382405.html

Что останется от Украины без России – мнение

Что останется от Украины без России – мнение - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Что останется от Украины без России – мнение

Киевский режим продолжает ликвидировать на Украине не то, что связано с Россией, без которой на этой земле останутся только голые пастбища и производство... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T06:39

2026-11-26T06:39

2026-11-26T06:39

александр дудчак

мнения

украина

общество

декоммунизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает ликвидировать на Украине не то, что связано с Россией, без которой на этой земле останутся только голые пастбища и производство свистулек, – преступно стирается все, что связано с живущим здесь народом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя свежие данные об украинской "декоммунизации".По данным антироссийского движения "Деколонизация. Украина", с 2022 года киевский режим переименовал в украинских городах свыше 96% улиц в рамках так называемой "декоммунизации". Согласно приведенным данным, названий, связанных с выдающимися деятелями российской и советской историей, ранее было 31 769, теперь их 1134, то есть 3,6% от прежнего числа. Переименованные 30 635 улиц получили имена националистов и пособников фашистов. Только гетману-изменнику Ивану Мазепе посвящены на Украине 785 улиц, переулков и площадей. А имена Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с Гитлером, есть, соответственно, у 705 и 422 топонимов."Это безумие абсолютное. И это не (ликвидируют) названия, связанные с Россией, – это связано с этой землей, с этим народом. Ведь не было столько ни бандеровцев, ни предателей на этих землях. Воевали прекрасно и достойно показывали себя представители этой территории – не хочу говорить Украины, потому что это слово уже дискредитировало себя... Наплодили столько нечисти, отказываясь от собственной истории", – прокомментировал Дудчак.В Ивано-Франковской области Украины декоммунизируют "Холм Славы"Он напомнил, что в том числе дед главы киевского режима Владимира Зеленского воевал в рядах Красной Армии. А еще раньше целые украинские полки – и киевские, и житомирские, и черниговские, и полтавские – воевали с Западом, в том числе во время Первой мировой войны, добавил Дудчак.Тем временем украинское руководство, нынешнее и предыдущее, продолжает находить "в куче непонятно чего вроде битвы у горы Маковка", годовщину которой стали отмечать при третьем президенте Украины Викторе Ющенко, сомнительные поводы для гордости, вместо того, чтобы ценить и хранить память о поистине великих людях и делах в истории народа, подчеркнул эксперт.Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваТем не менее, долго гордиться выдуманной историей людям, живущим на территории нынешней Украины, не придется, считает он."Эта плесень временная, и она все равно уйдет. А города-то остаются. И Киев – мать городов русских. И сколько храмов и монастырей средневековых, которым по 500-600 лет, в Чернигове том же. Когда-нибудь на этой территории все-таки будет нормальная жизнь, и мозги людей вернутся на место. А к кому не вернутся, значит, они со своими мозгами поедут в Западную Европу и будут наслаждаться европейскими ценностями, потому что они им уже соответствуют и в хорошем, и в плохом смысле этого слова", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинскимПуть самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве Зеленский решил "декоммунизировать" праздники на Украине Для чего Европа и Украина воюют с памятниками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудчак, мнения, украина, общество, декоммунизация