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Корпуса Керченского морского колледжа отремонтируют за четверть млрд рублей

Корпуса Керченского морского колледжа отремонтируют за четверть млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Корпуса Керченского морского колледжа отремонтируют за четверть млрд рублей

Два корпуса Керченского морского технического колледжа капитально отремонтируют за четверть миллиарда рублей. Соответствующие распоряжения главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Два корпуса Керченского морского технического колледжа капитально отремонтируют за четверть миллиарда рублей. Соответствующие распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова размещены на официальном сайте республиканского правительства."Предметом (контрактов, - ред.) является выполнение строительно-монтажных работ по объекту", - говорится в документах.Подрядчиками выбраны ООО "ГЕРИОНСТРОЙ" и ООО "ТСН ПРОФ". С ними планируется заключить два контракта, цена каждого - 124,9 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2027 года.Ранее сообщалось, что в Керченском морском техническом колледже капитально отремонтируют два общежития. В обновленных комнатах смогут проживать более 400 иногородних студентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентовВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школВсе школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 году

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