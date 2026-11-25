https://crimea.ria.ru/20261125/ulyanovskie-desantniki-unichtozhayut-skopleniya-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1161362191.html

Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области

Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных БПЛА "Молния-2" подразделений беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Днепр" ведут круглосуточный огонь по... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T20:05

2026-11-25T20:05

2026-11-25T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА "Молния-2" подразделений беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Днепр" ведут круглосуточный огонь по позиции ВСУ у города Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Так, были обнаружены пункты управления дронами и укрытия с живой силой врага на опорных пунктах в лесопосадках.Расчетам ударных БПЛА "Молния-2" поступила команда на уничтожение целей. Операторы успешно преодолели воздушный маршрут до назначенного района и поразили все обнаруженные цели вместе с живой силой противника в укрытиях. Кадры объективного контроля зафиксировали точное поражение целей и их уничтожение, отметили в российском военном ведомстве.Затем под прикрытием ударных FPV-дронов, на позиции ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ, произвели их зачистку и закрепились на новых рубежах, добавили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Днепр", оснащенные FPV-дронами-перехватчиками, регулярно срывают попытки применения подразделениями ВСУ тяжелых коптеров в прибрежной части левого берега Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУ Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою

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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , видео