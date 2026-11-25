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Над Крымом сбиты украинские беспилотники

Над Крымом сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Над Крымом сбиты украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны в течение дня ликвидировали над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря 20 беспилотников ВСУ. Об этом РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T20:57

2026-11-25T20:57

2026-11-25T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня ликвидировали над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря 20 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Воздушные цели сбиты над территориями Брянской, Белгородской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве. В ночь на чреду российские военные перехватили и уничтожили 305 украинских беспилотников над территорией России, сообщили ранее в Минобороны РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя