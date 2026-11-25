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Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды

Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды

Вечером в среду в большинстве районов Крыма осадков нет, на Ангарском перевале периодически идет снег и продолжает работать техника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T20:52

2026-11-25T20:52

2026-11-25T20:52

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крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в среду в большинстве районов Крыма осадков нет, на Ангарском перевале периодически идет снег и продолжает работать техника. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". "На данный момент в большинстве районов осадков нет, температура воздуха держится в положительном диапазоне. Ангарский перевал — 0 °C, периодически снег, ветер. На участке продолжает работать техника", - говорится в сообщении по состоянию на 20:00. На Грушевском перевале +4, без осадков. В районе памятника "Шапка Партизана" – около нуля, периодически идет снег и дует ветер. В Симферополе и районе: +3, в районе поселка Грэсовский и в Добровской долине +2, идет дождь. В центральных, восточных, западных северных районах республики вечером температура воздуха составляет 3-6 градусов выше нуля. На дежурстве находятся 41 единица дорожной техники, ситуация на дорогах в целом спокойная, добавили на предприятии. Ранее сообщалось, что в среду на Ангарском перевале из-за снегопада застряли грузовики, движение по одной из полос было закрыто. Также в "Крымавтодоре" сообщали о затруднениях в движении на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта сразу на двух участках: от памятника "Шапка Партизана" до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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