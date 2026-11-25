https://crimea.ria.ru/20261125/chto-proiskhodit-na-angarskom-perevale-v-krymu-informatsiya-na-vecher-sredy--1161404885.html
Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды
Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды
Вечером в среду в большинстве районов Крыма осадков нет, на Ангарском перевале периодически идет снег и продолжает работать техника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T20:52
2026-11-25T20:52
2026-11-25T20:52
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
погода в крыму
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
дороги крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/19/1161404766_0:838:1080:1446_1920x0_80_0_0_ca0c0c717d38213920ad0aa4cedca224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в среду в большинстве районов Крыма осадков нет, на Ангарском перевале периодически идет снег и продолжает работать техника. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". "На данный момент в большинстве районов осадков нет, температура воздуха держится в положительном диапазоне. Ангарский перевал — 0 °C, периодически снег, ветер. На участке продолжает работать техника", - говорится в сообщении по состоянию на 20:00. На Грушевском перевале +4, без осадков. В районе памятника "Шапка Партизана" – около нуля, периодически идет снег и дует ветер. В Симферополе и районе: +3, в районе поселка Грэсовский и в Добровской долине +2, идет дождь. В центральных, восточных, западных северных районах республики вечером температура воздуха составляет 3-6 градусов выше нуля. На дежурстве находятся 41 единица дорожной техники, ситуация на дорогах в целом спокойная, добавили на предприятии. Ранее сообщалось, что в среду на Ангарском перевале из-за снегопада застряли грузовики, движение по одной из полос было закрыто. Также в "Крымавтодоре" сообщали о затруднениях в движении на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта сразу на двух участках: от памятника "Шапка Партизана" до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/19/1161404766_0:737:1080:1547_1920x0_80_0_0_286f2a2efbee5d4df3528f52777385ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымавтодор, погода в крыму, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, дороги крыма
Что происходит на Ангарском перевале в Крыму: информация на вечер среды
Ситуация на Ангарском перевале в Крыму – актуальная информация на вечер 25 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в среду в большинстве районов Крыма осадков нет, на Ангарском перевале периодически идет снег и продолжает работать техника. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"На данный момент в большинстве районов осадков нет, температура воздуха держится в положительном диапазоне. Ангарский перевал — 0 °C, периодически снег, ветер. На участке продолжает работать техника", - говорится в сообщении по состоянию на 20:00.
На Грушевском перевале +4, без осадков. В районе памятника "Шапка Партизана" – около нуля, периодически идет снег и дует ветер.
В Симферополе и районе: +3, в районе поселка Грэсовский и в Добровской долине +2, идет дождь.
В центральных, восточных, западных северных районах республики вечером температура воздуха составляет 3-6 градусов выше нуля.
На дежурстве находятся 41 единица дорожной техники, ситуация на дорогах в целом спокойная, добавили на предприятии.
Ранее сообщалось, что в среду на Ангарском перевале из-за снегопада застряли грузовики, движение по одной из полос было закрыто.
Также в "Крымавтодоре" сообщали
о затруднениях в движении на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта сразу на двух участках: от памятника "Шапка Партизана" до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.