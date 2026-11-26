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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму осадки прекратятся, ночью ожидаются морозы, днем столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. На дорогах возможна гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2026

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2026-11-26T00:01

2026-11-26T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся, ночью ожидаются морозы, днем столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +7...9.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 8-13 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...12На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...5, днем +7...10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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