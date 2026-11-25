https://crimea.ria.ru/20261125/vosstanovlenie-krymskogo-mosta-i-arest-gubernatora-chibisa-glavnoe-za-den-1161402891.html
Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день
Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день
Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров рассказал о сроках восстановления Крымского моста. Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T22:33
2026-11-25T22:33
2026-11-25T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров рассказал о сроках восстановления Крымского моста. Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о растратах и получении взятки. В Крыму начали действовать графики отключения света с 8 до 21 часа. Российские военные нанесли удары по Криворожской ТЭС и логистическим центрам с западным вооружением на Украине. ВСУ осуществили массированную атаку на Самарскую область – один человек погиб. Завербованный спецслужбами Киева россиянин пытался атаковать дронами машину сотрудника администрации Мелитополя. Владимир Зеленский отказался от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко поехать с ним в Москву на переговоры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление Крымского мостаГлава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано.По его словам, функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая окончательно определит сроки восстановления автомобильной части на основании этих заключений.Глава Минтранса РФ отметил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме.Ядров также добавил, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда.Арест губернатора ЧибисаМещанский райсуд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора мурманской области Андрея Чибиса.Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. МВД сообщало, что группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции.Защита намерена обжаловать решение об аресте.Адвокат Чибиса заявил журналистам, что его подопечный не признает вину.Графики отключений света в КрымуПредседатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанами за несоблюдение графика отключений электричества в первый день их введения.По его словам, свет начали отключать в 6:30 вместо запланированных 8:00 из-за необходимости снижения нагрузки на сети.Он пояснил, что смещение времени отключений было вызвано проведением дополнительных подготовительных мероприятий. На данный момент ситуация взята под контроль.С четверга веерные отключения будут действовать с 8:00 до 21:00. В ночное время подача электроэнергии продолжится в полном объеме.Удары по связанным с ВСУ объектам на УкраинеВ ночь на среду Вооруженные силы РФ поразили работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии.Также в течение дня российские военные нанесли удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран.Атака ВСУ на Самарскую областьВСУ предприняли массированную атаку на Самарскую область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, военные сбили над регионом 145 беспилотников. В резу3льтате атаки один человек погиб.Также губернатор сообщил о "последствиях "на земле". В некоторых районах произошли отключения электричества.Покушение на сотрудника администрации МелитополяСиловики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.Завербованный врагом россиянин пытался атаковать FPV-дронами машину чиновника. Должностное лицо не пострадало. Злоумышленник задержан.Отказ Зеленского на предложение ЛукашенкоГлава киевского режима Владимир Зеленский резко ответил на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Комментируя предложение Лукашенко, Зеленский сравнил себя с "чемоданом" и заявил, что предложение белорусского лидера – это "несерьезный разговор".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, крым, в мире, россия, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров рассказал о сроках восстановления Крымского моста. Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о растратах и получении взятки. В Крыму начали действовать графики отключения света с 8 до 21 часа. Российские военные нанесли удары по Криворожской ТЭС и логистическим центрам с западным вооружением на Украине. ВСУ осуществили массированную атаку на Самарскую область – один человек погиб. Завербованный спецслужбами Киева россиянин пытался атаковать дронами машину сотрудника администрации Мелитополя. Владимир Зеленский отказался от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко поехать с ним в Москву на переговоры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Восстановление Крымского моста
Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано
.
По его словам, функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая окончательно определит сроки
восстановления автомобильной части на основании этих заключений.
Глава Минтранса РФ отметил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме.
Ядров также добавил, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда.
Арест губернатора Чибиса
Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу
на два месяца губернатора мурманской области Андрея Чибиса.
Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. МВД сообщало, что группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции.
Защита намерена обжаловать решение об аресте.
Адвокат Чибиса заявил журналистам, что его подопечный не признает вину.
Графики отключений света в Крыму
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанам
и за несоблюдение графика отключений электричества в первый день их введения.
По его словам, свет начали отключать в 6:30 вместо запланированных 8:00 из-за необходимости снижения нагрузки на сети.
Он пояснил, что смещение времени отключений было вызвано проведением дополнительных подготовительных мероприятий. На данный момент ситуация взята под контроль.
С четверга веерные отключения будут действовать с 8:00 до 21:00. В ночное время подача электроэнергии продолжится в полном объеме.
Удары по связанным с ВСУ объектам на Украине
В ночь на среду Вооруженные силы РФ поразили
работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии.
Также в течение дня российские военные нанесли удары
по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран.
Атака ВСУ на Самарскую область
ВСУ предприняли массированную атаку на Самарскую область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, военные сбили
над регионом 145 беспилотников. В резу3льтате атаки один человек погиб.
Также губернатор сообщил о "последствиях "на земле". В некоторых районах произошли отключения электричества.
Покушение на сотрудника администрации Мелитополя
Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение
на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.
Завербованный врагом россиянин пытался атаковать
FPV-дронами машину чиновника. Должностное лицо не пострадало. Злоумышленник задержан.
Отказ Зеленского на предложение Лукашенко
Глава киевского режима Владимир Зеленский резко ответил
на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Комментируя предложение Лукашенко, Зеленский сравнил себя с "чемоданом"
и заявил, что предложение белорусского лидера – это "несерьезный разговор".
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