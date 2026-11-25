https://crimea.ria.ru/20261125/vosstanovlenie-krymskogo-mosta-i-arest-gubernatora-chibisa-glavnoe-za-den-1161402891.html

Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день

Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Восстановление Крымского моста и арест губернатора Чибиса: главное за день

Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров рассказал о сроках восстановления Крымского моста. Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T22:33

2026-11-25T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров рассказал о сроках восстановления Крымского моста. Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о растратах и получении взятки. В Крыму начали действовать графики отключения света с 8 до 21 часа. Российские военные нанесли удары по Криворожской ТЭС и логистическим центрам с западным вооружением на Украине. ВСУ осуществили массированную атаку на Самарскую область – один человек погиб. Завербованный спецслужбами Киева россиянин пытался атаковать дронами машину сотрудника администрации Мелитополя. Владимир Зеленский отказался от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко поехать с ним в Москву на переговоры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление Крымского мостаГлава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано.По его словам, функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая окончательно определит сроки восстановления автомобильной части на основании этих заключений.Глава Минтранса РФ отметил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме.Ядров также добавил, что в случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда.Арест губернатора ЧибисаМещанский райсуд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора мурманской области Андрея Чибиса.Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. МВД сообщало, что группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции.Защита намерена обжаловать решение об аресте.Адвокат Чибиса заявил журналистам, что его подопечный не признает вину.Графики отключений света в КрымуПредседатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанами за несоблюдение графика отключений электричества в первый день их введения.По его словам, свет начали отключать в 6:30 вместо запланированных 8:00 из-за необходимости снижения нагрузки на сети.Он пояснил, что смещение времени отключений было вызвано проведением дополнительных подготовительных мероприятий. На данный момент ситуация взята под контроль.С четверга веерные отключения будут действовать с 8:00 до 21:00. В ночное время подача электроэнергии продолжится в полном объеме.Удары по связанным с ВСУ объектам на УкраинеВ ночь на среду Вооруженные силы РФ поразили работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии.Также в течение дня российские военные нанесли удары по теплоэлектростанции в Кривом Роге, трем электроподстанциям, двум логистическим центрам и терминалу "Новой почты" с грузами военного назначения из западным стран.Атака ВСУ на Самарскую областьВСУ предприняли массированную атаку на Самарскую область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, военные сбили над регионом 145 беспилотников. В резу3льтате атаки один человек погиб.Также губернатор сообщил о "последствиях "на земле". В некоторых районах произошли отключения электричества.Покушение на сотрудника администрации МелитополяСиловики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.Завербованный врагом россиянин пытался атаковать FPV-дронами машину чиновника. Должностное лицо не пострадало. Злоумышленник задержан.Отказ Зеленского на предложение ЛукашенкоГлава киевского режима Владимир Зеленский резко ответил на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном полете в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Комментируя предложение Лукашенко, Зеленский сравнил себя с "чемоданом" и заявил, что предложение белорусского лидера – это "несерьезный разговор".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261125/novaya-magnitnaya-burya-idet-na-zemlyu-1161373966.html

https://crimea.ria.ru/20261125/polsha-prizvala-nato-izuchit-vozmozhnost-sbivat-rakety-nad-ukrainoy-1161398623.html

https://crimea.ria.ru/20261125/kak-budut-khodit-elektrichki-iz-kryma-na-kuban-i-obratno-26-noyabrya-1161400746.html

https://crimea.ria.ru/20261125/zoloto-i-med-gde-v-rossii-otkryli-krupnye-mestorozhdeniya-v-2026-godu-1161397357.html

https://crimea.ria.ru/20261125/tragediya-naroda-zachem-na-ukraine-romantiziruyut-voynu-dlya-detey-i-zhenschin-1161398380.html

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