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Совет ЕС одобрил выделение помощи Украине на 45 миллиардов евро

Совет ЕС одобрил выделение помощи Украине на 45 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Совет ЕС одобрил выделение помощи Украине на 45 миллиардов евро

Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T22:16

2026-11-25T22:16

2026-11-25T22:16

европейский союз (ес)

украина

оружие

коллективный запад

западная помощь украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное решение."Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - говорится в документе.ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.Еврокомиссия 30 октября предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов. Сумму планируется разделить на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы.Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, оружие, коллективный запад, западная помощь украине, новости