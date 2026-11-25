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Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15

Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15 - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15

Грузовик с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой трассе в Каире, погиб 21 человек, пострадали не менее 15, сообщило в среду министерство здравоохранения... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:56

2026-11-25T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Грузовик с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой трассе в Каире, погиб 21 человек, пострадали не менее 15, сообщило в среду министерство здравоохранения Египта.По данным Египетского красного полумесяца, на трассе перевернулся грузовик с нефтепродуктами, после чего вспыхнул пожар."В результате пожара в районе Варрак на кольцевой трассе... пострадали 15 человек, они были госпитализированы в ближайшие больницы Каира и Гизы. Жертвами инцидента стал 21 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении минздрава.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

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ДТП в Каире с участием грузовика с нефтепродуктами привело к гибели 21 человека ДТП в Каире с участием грузовика с нефтепродуктами привело к гибели 21 человека 2026-11-25T21:56 true PT0M07S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, в мире, дтп, пожар, происшествия, новости, видео