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Путин досрочно прекратил полномочия Чибиса на посту губернатора Мурманской области
Путин досрочно прекратил полномочия Чибиса на посту губернатора Мурманской области - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Путин досрочно прекратил полномочия Чибиса на посту губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Андрея Чибиса в должности губернатора Мурманской области. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T20:37
2026-11-25T20:37
2026-11-25T20:40
мурманская область
владимир путин (политик)
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Андрея Чибиса в должности губернатора Мурманской области. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Указ вступил в силу. Мещанский районный суд Москвы в среду заключил Чибиса под стражу на два месяца, до 23 января. Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. Защита намерена обжаловать решение об аресте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мурманская область, владимир путин (политик), суд, арест, новости
Путин досрочно прекратил полномочия Чибиса на посту губернатора Мурманской области
Путин прекратил полномочия арестованного Чибиса на посту губернатора Мурманской области
20:37 25.11.2026 (обновлено: 20:40 25.11.2026)