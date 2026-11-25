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Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами России

Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами России - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами России

Расчеты FPV-перехватчиков уничтожают вражеские беспилотники в небе над Херсонской и Запорожской областями. Таким образом бойцы обеспечивает безопасность личного РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T21:23

2026-11-25T21:23

2026-11-25T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Расчеты FPV-перехватчиков уничтожают вражеские беспилотники в небе над Херсонской и Запорожской областями. Таким образом бойцы обеспечивает безопасность личного состава и гражданской инфраструктуры в прифронтовых районах, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что противодействие воздушным целям выстроено в тесном взаимодействии постов воздушного наблюдения, радиолокационных расчетов и операторов беспилотных систем.После получения целеуказания операторы поднимают в воздух скоростные FPV-дроны, способные развивать высокую скорость и набирать значительную высоту для сближения с целью. Они таранят цели или дистанционно подрываю боевую часть в непосредственной близости от вражеского аппарата.Ежедневная работа расчетов позволяет нейтрализовать как разведывательные "крылья" противника, корректирующие огонь артиллерии, так и ударные дроны. Их уничтожение существенно снижает разведывательные возможности противника, срывает его попытки наведения огневых средств и обеспечивает безопасность личного состава и гражданской инфраструктуры в прифронтовых районах Херсонской и Запорожской областей, пояснили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направленииБойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"

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