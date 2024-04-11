https://crimea.ria.ru/20240411/v-krymu-troe-detey-sbezhali-iz-doma-iz-za-sozhitelya-materi-1136468617.html

В Крыму трое детей сбежали из дома из-за сожителя матери

В Крыму трое детей сбежали из дома из-за сожителя матери - РИА Новости Крым, 11.04.2024

В Крыму трое детей сбежали из дома из-за сожителя матери

В Крыму трое детей вынуждены были сбежать из дома из-за сожителя их матери. Местонахождение старшего из них неизвестно. Об этом сообщили в крымском главке СК... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:09

2024-04-11T11:09

2024-04-11T11:12

крымский следком

александр бастрыкин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму трое детей вынуждены были сбежать из дома из-за сожителя их матери. Местонахождение старшего из них неизвестно. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Как рассказали в ведомстве, в Следком обратился отец мальчиков, который сообщил, что сожитель его бывшей супруги с 2017 года систематически совершал противоправные действия в отношении детей, двое из которых до настоящего времени являются несовершеннолетними. По данному факту расследовалось уголовное дело, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела, а также по другим озвученным в обращении доводам. "Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркивается в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиковБил и унижал: жителя Крыма будут судить за жестокое обращение с детьми

https://crimea.ria.ru/20230601/glava-sledkoma-kryma-s-detmi-nuzhno-govorit-i-ikh-nado-slyshat-1129109982.html

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2024

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