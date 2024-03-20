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Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году
Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году
Почти миллион медицинских работников получили дополнительные социальные выплаты по итогам прошлого года. Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T15:18
2024-03-20T15:23
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Почти миллион медицинских работников получили дополнительные социальные выплаты по итогам прошлого года. Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустином сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.Дополнительные социальные выплаты для медицинских работников были установлены в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, отметил он.Председатель ФОМС также сообщил, что на реализацию территориальных программ оказания медицинской помощи населению в текущем году направят около трех триллионов рублей. Это самый значительный прирост – 373 миллиарда – за последние пять лет, добавил он.Как сообщал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума будущих технологий, с первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно.В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи будут дополнительно, помимо заработной платы, получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек специальные выплаты будут существенно выше. Так, 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, а средний медперсонал – 30 тысяч рублей.Как стать участником программЖелающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.Кроме того, выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах. Об этом на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 миллионов рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Программа "Земский доктор" в КрымуВ Крыму успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена, сообщал ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов.При этом работа по ликвидации проблемы кадрового дефицита продолжается. Для этого в Крыму действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
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здравоохранение в россии, правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, соцзащита, общество, врач
Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году

Медработники получили более 73 миллиардов рублей социальных выплат по итогам 2023 года

15:18 20.03.2024 (обновлено: 15:23 20.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Почти миллион медицинских работников получили дополнительные социальные выплаты по итогам прошлого года. Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустином сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
Дополнительные социальные выплаты для медицинских работников были установлены в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, отметил он.
"989 тысяч медицинских работников в прошлом году получили такие выплаты. Из бюджета фонда на данные цели было направлено 73,7 млрд рублей", – сказал Баланин.
Председатель ФОМС также сообщил, что на реализацию территориальных программ оказания медицинской помощи населению в текущем году направят около трех триллионов рублей. Это самый значительный прирост – 373 миллиарда – за последние пять лет, добавил он.
Как сообщал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума будущих технологий, с первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно.
В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи будут дополнительно, помимо заработной платы, получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек специальные выплаты будут существенно выше. Так, 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, а средний медперсонал – 30 тысяч рублей.

Как стать участником программ

Желающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.
После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.
При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.
Кроме того, выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах. Об этом на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил президент РФ Владимир Путин.
Весной прошлого года правительство России выделило 190 миллионов рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Программа "Земский доктор" в Крыму

В Крыму успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена, сообщал ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов.
При этом работа по ликвидации проблемы кадрового дефицита продолжается. Для этого в Крыму действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников.
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